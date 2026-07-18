Пенсия в связи с потерей кормильца: когда студент может лишиться выплат

Студенты украинского вуза, деньги и карта в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Студенты, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, нередко отказываются от официального трудоустройства, опасаясь лишиться государственной помощи. Особенно этот вопрос становится актуальным в период летних подработок. Однако украинское законодательство не предусматривает отмену такой пенсии из-за официальной работы.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Кто может получать пенсию

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые находились на его иждивении. Такое право имеют и дети, которые после достижения совершеннолетия продолжают обучение.

Выплата сохраняется за студентами дневной формы обучения в учреждениях общего среднего, профессионального, предвысшего и высшего образования. Пенсия начисляется до завершения обучения, но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста.

Если после окончания одного учебного заведения студент поступает в другое или продолжает обучение на следующем уровне, право на выплату может быть сохранено при условии, что перерыв между обучением не превышает четырех месяцев.

Для детей-сирот действуют особые правила: они получают пенсию до 23 лет независимо от того, учатся ли они.

Можно ли работать официально

Пенсионный фонд Украины подчеркивает, что официальное трудоустройство само по себе не влияет на право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Студент может:

работать по трудовому договору;

официально получать заработную плату;

совмещать работу с учебой.

В таком случае выплата пенсии продолжается, если выполняются два основных условия:

обучение проходит по дневной форме;

студенту еще не исполнилось 23 года.

Именно эти критерии определяют право на получение государственной поддержки, а не факт трудоустройства или уровень дохода.

Когда пенсию могут прекратить

Основанием для прекращения выплат является не работа, а изменение обстоятельств, определенных законом. В частности, пенсия прекращается, если:

студент завершил обучение;

его отчислили из учебного заведения;

он перевелся на заочную или иную форму обучения, не дающую права на выплаты;

лицу исполнилось 23 года (за исключением детей-сирот);

исчезли другие законные основания для получения пенсии.

О каких изменениях необходимо уведомить Пенсионный фонд

Получатель пенсии обязан сообщать в Пенсионный фонд об обстоятельствах, которые могут повлиять на выплаты. Прежде всего это касается завершения или прекращения обучения, смены формы обучения или других юридически значимых изменений.

В то же время сообщать об официальном трудоустройстве только из-за опасений потерять пенсию не нужно, ведь сама по себе работа не является основанием для прекращения выплат.

Какие документы нужны для получения выплат после 18 лет

По достижении совершеннолетия студент должен подтвердить свое право на дальнейшее получение пенсии. Для этого в Пенсионный фонд подается справка из учебного заведения, подтверждающая обучение по дневной форме.

Если студент поступил в другое учебное заведение, необходимо также предоставить документы, подтверждающие продолжение обучения. Именно они являются основанием для продолжения выплат.

Итак, официальное трудоустройство не лишает студента права на пенсию в связи с потерей кормильца. Решающее значение имеют только дневная форма обучения и возраст до 23 лет. Зато об изменениях, которые действительно влияют на право на выплаты, нужно своевременно сообщать в Пенсионный фонд.

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