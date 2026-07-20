Пенсии для людей с инвалидностью: какие суммы гарантируют для I, II и III группы в августе

Минимальные пенсии для людей с инвалидностью в августе. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В августе 2026 года украинцы с инвалидностью продолжат получать пенсии и другие государственные выплаты в уже проиндексированных размерах. Сумма будет зависеть от группы инвалидности, страхового стажа, а также от того, является ли человек военнослужащим, ветераном или пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС.

О том, на какие минимальные выплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью в Украине и кто получит дополнительные деньги в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как определяют размер пенсии по инвалидности в Украине

Пенсию по инвалидности рассчитывают как процент от пенсии по возрасту:

I группа — 100%;

II группа — 90%;

III группа — 50%.

При расчете учитывается не только уже накопленный страховой стаж, но и период с момента установления инвалидности до достижения человеком 60 лет.

Стоит также отметить, что пенсия по инвалидности не может быть меньше прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен.

Для людей с инвалидностью I группы действуют отдельные правила — минимальная пенсия составляет 3 725 гривен независимо от возраста и страхового стажа.

Какие выплаты получают военнослужащие с инвалидностью в августе

По данным Пенсионного фонда Украины, после мартовской индексации минимальные пенсии для военнослужащих с инвалидностью составляют:

Для военнослужащих срочной службы:

I группа — 8 116,59 грн. II группа — 7 446,26 грн. III группа — 7 100,60 грн.

Для других категорий военных пенсионеров:

I группа — 7 438,19 грн. II группа — 7 100,60 грн. III группа — 6 761,40 грн.

Для военнослужащих и ветеранов, получивших инвалидность в результате боевых действий, государство гарантирует следующие минимальные выплаты:

I группа — 18 885 грн;

II группа — 15 494 грн;

III группа — 10 625 грн.

В эти суммы уже включены все надбавки, доплаты и результаты индексации. Участники боевых действий и пострадавшие во время Революции Достоинства получают минимальные выплаты в размере 6 197 гривен.

В августе отдельные категории украинцев также получат ежегодную денежную помощь ко Дню Независимости. Для людей с инвалидностью вследствие войны предусмотрены следующие выплаты:

I группа — 3 100 грн;

II группа — 2 900 грн;

III группа — 2 700 грн.

Пенсии по инвалидности для пострадавших от аварии на ЧАЭС в августе

Для людей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, минимальные выплаты в августе остаются следующими:

I группа — 11 048,25 грн;

II группа — 8 838,60 грн;

III группа — 6 813,09 грн;

дети с инвалидностью — 6 813,09 грн.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области пояснили, что участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность, гарантируются более высокие минимальные пенсии. В августе 2026 года они не могут быть ниже:

I группа — 20 653,55 грн;

II группа — 16 522,84 грн;

III группа — 12 392,13 грн.

Эти суммы рассчитаны в процентах от средней заработной платы за 2025 год, которая составляла 20 653,55 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе пенсии для людей с III группой инвалидности не изменятся. Никаких индексаций или автоматического повышения в этом месяце не запланировано, поэтому выплаты останутся на прежнем уровне.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году украинцы, имеющие право на разовое пособие ко Дню Независимости, получат от 450 до 3 100 гривен. Деньги будут выплачены ветеранам, людям с инвалидностью вследствие войны, семьям погибших защитников и защитниц Украины, пострадавшим от нацистских преследований и другим льготным категориям населения.