Ответственность родителей в Украине: за какие поступки взрослым грозят крупные штрафы

Штрафы для родителей в Украине. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Родителям в Украине грозят крупные штрафы за уклонение от обязанностей, предусмотренных законом в отношении воспитания детей. Именно взрослые несут ответственность за благополучие и здоровье малолетних/несовершеннолетних. Нарушение установленных норм влечет за собой строгие финансовые санкции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Какие штрафы грозят родителям

Если речь не идет о серьезных преступлениях, совершенных в отношении ребенка, то ответственность прописана в статье 184 КУоАП. Размеры штрафов зависят от нарушения и находятся на таком уровне в июле 2026 года:

от 850 до 1 700 грн — за ненадлежащий уход, уклонение от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания;

от 1 700 до 5 100 грн — за повторные аналогичные действия в течение года;

от 850 до 1 700 грн — за совершение ребенком в возрасте 14-16 лет буллинга в отношении других участников образовательного процесса;

от 1 700 до 5 100 грн — за уголовное преступление, совершенное ребенком, не достигшим возраста привлечения к ответственности;

от 1 700 до 2 550 грн — за несоблюдение требований органа опеки и попечительства в отношении воспитания несовершеннолетнего;

от 2 550 до 5 100 грн — за повторное нарушение в течение года (с дополнительным временным запретом на выезд за границу и управление транспортным средством);

от 1 700 до 3 400 грн — за не оказание медицинской помощи и отсутствие лечения, рекомендованного врачами;

от 1 700 до 3 400 грн — за умышленное несоблюдение ограничения в отношении срока пребывания ребенка за границей.

Отдельный штраф в размере от 102 до 136 грн предусмотрен для родителей статьей 180 КУоАП за доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения. А статья 197 установила наказание за отсутствие у ребенка регистрации места жительства (прописки) — санкция составляет 17-51 грн в случае игнорирования первого предупреждения.

Что грозит за неуплату алиментов

Одно из наиболее распространенных нарушений со стороны родителей в Украине — злостное уклонение от уплаты денег на содержание детей. За неисполнение судебного решения предусмотрены общественные работы сроком от 80 до 120 часов, пробационный надзор до 2 лет или ограничение свободы на аналогичный срок.

Если ранее человека уже судили за аналогичное правонарушение, то повторное деяние повлечет за собой общественные работы от 120 до 240 часов, пробационный надзор на 2-3 года или ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет (статья 164 Уголовного кодекса).

Злостное уклонение в рамках данной статьи означает любые действия человека (сокрытие доходов, переезд, смена работы без уведомления), направленные на неисполнение решения суда, которые привели к возникновению задолженности по уплате алиментов в размере платежей за три месяца.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что грозит владельцам домашних животных в Украине. Безответственное содержание собак и кошек влечет за собой строгую административную ответственность. Штрафы за нарушение требований закона достигают нескольких тысяч гривен в июле 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы обязаны ухаживать за своими земельными участками. Речь идет о требовании регулярно скашивать траву и уничтожать сорняки. За невыполнение этого требования грозит штраф в размере от 340 до 1 360 грн (для должностных лиц и ФЛП суммы выше).