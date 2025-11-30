Видео
Главная Экономика От зарплаты до курса валют — что будет с финансами в декабре 2025

От зарплаты до курса валют — что будет с финансами в декабре 2025

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 16:20
Зарплаты, пенсии, налоги и курс валют — что будет с финансами украинцев в декабре
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Декабрь принесет украинцам несколько весомых нововведений, которые повлияют на их финансы. В частности предполагается увеличение доплаты к пенсиям некоторым категориям получателей. Однако интересно узнать, что будет с зарплатами, налогами и курсом валют в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет финансы украинцев в декабре 2025 года.

Читайте также:

Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", изменений в размере минимальной зарплаты в конце года не предвидится. Украинцы получат в декабре 8 000 грн с учетом обязательных налогов в сборов. Однако отметим, что "на руки" сотрудникам выдают меньшую сумму — 6 160 грн, поскольку работодатели удерживают 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Прожиточный минимум, который влияет на расчет многих социальных выплат и финансовых пособий, тоже останется на текущем уровне в декабре. Основные показатели такие:

  • общий ПМ — 2 920 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 028 грн;
  • для детей в возрасте до 6 лет — 2 563 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн.

Отметим, в проекте Госбюджета-2026 предусмотрели повышение социальных стандартов с 1 января. Минимальная зарплата может вырасти до 8 647 грн/мес., а общий прожиточный минимум — до 3 209 грн. Так же планируют поднять ПМ для отдельных категорий населения.

Что будет с пенсиями украинцев

Декабрь не принесет изменений в суммах пенсионного обеспечения. Минимальный показатель останется на уровне 2 361 грн для работающих лиц. Самые низкие пенсии для неработающих граждан будут колебаться в диапазоне от 3 038 до 3 613 грн. Максимальный размер по состоянию на декабрь 2025 года — 23 610 грн.

В 2026 году минимальная пенсия может увеличиться на 234 грн — до 2 595 грн, что составляет около 9% прироста. А максимальная сумма денежного обеспечения достигнет уровня 25 950 грн. Конечно, это произойдет при условии принятия госбюджета в текущем виде.

Інфографіка про фінанси українців
Что ждет финансы украинцев в декабре 2025. Фото: Новини.LIVE

Налоги в декабре 2025

В ближайшее время правительство не планирует пересматривать налоговые ставки для физических лиц и предпринимателей. НДФЛ останется на уровне 18%, а военный сбор — 5%. ФЛП на упрощенной системе будут платить в декабре:

  • единый налог — 302,80 грн/мес. (ФЛП 1 группы), 1 600 грн/мес. (ФЛП 2 группы), 5% от дохода (ФЛП 3 группы);
  • военный сбор — 800 грн/мес. (ФЛП 1-2 группы), 1% от дохода (ФЛП 3 группы).

Что будет с курсом доллара и евро

В ноябре официальный курс гривны к доллару продолжил резкий рост, колеблясь в диапазоне 41,89-42,40 грн/долл. Евро не демонстрировало восходящего тренда, а зафиксировалось на уровне 48,33-48,98 грн. Возникает вопрос, к чему готовиться нашим гражданам в конце года, учитывая приближение рождественско-новогодних праздников.

Очевидно, курс гривны к доллару сильно зависит от объема финансирования, который получает Украина. Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что следует ожидать незначительной девальвации национальной валюты в ближайшее время.

Он прогнозирует колебания официального курса на уровне 42,50 грн/долл. А стоимость евро будет находиться в пределах 48,70-49 грн. Поэтому необходимо заблаговременно купить иностранную валюту, если существует потребность в накоплении купюр, иначе ближе к концу года возможны лишние расходы из-за повышения курсовых показателей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пока в Украине минимальная зарплата находится на уровне 8 000 грн/мес., в соседней Молдове планируют повысить сумму до 6 300 леев в 2026 году (плюс 800 леев к действующей ставке). Это примерно 15 600 грн.

Также мы писали, что в бюджете-2026 закладывают повышение соцвыплат, в частности минимальной пенсии до 2 595 грн. А с 1 марта планируют индексацию, размер которой объявят после данных об инфляции.

пенсии налоги прожиточный минимум курс доллара курс евро минимальная зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
