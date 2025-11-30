Зарплати, пенсії, податки і курс валют — що буде з фінансами українців у грудні

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Грудень принесе українцям кілька вагомих нововведень, які вплинуть на їх фінанси. Зокрема передбачається збільшення доплати до пенсій деяким категоріям отримувачів. Однак цікаво дізнатися, що буде з зарплатами, податками і курсом валют найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає фінанси українців у грудні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік", змін у розмірі мінімальної зарплати наприкінці року не передбачається. Українці отримають у грудні 8 000 грн з урахуванням обов’язкових податків у зборів. Однак наголосимо, що "на руки" працівникам видають меншу суму — 6 160 грн, оскільки роботодавці утримують 18% ПДФО та 5% військового збору.

Прожитковий мінімум, який впливає на розрахунок багатьох соціальних виплат і фінансових допомог, також залишиться на поточному рівні в грудні. Основні показники такі:

загальний ПМ — 2 920 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для дітей віком до 6 років — 2 563 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Зазначимо, у проєкті Держбюджету-2026 передбачили підвищення соціальних стандартів з 1 січня. Мінімальна зарплата може вирости до 8 647 грн/міс., а загальний прожитковий мінімум — до 3 209 грн. Так само планують підняти ПМ для окремих категорій населення.

Що буде з пенсіями українців

Грудень не принесе змін у сумах пенсійного забезпечення. Мінімальний показник залишиться на рівні 2 361 грн для працюючих осіб. Найнижчі пенсії для непрацюючих громадян будуть коливатися в діапазоні від 3 038 до 3 613 грн. Максимальний розмір станом на грудень 2025 року — 23 610 грн.

У 2026 році мінімальна пенсія може збільшитися на 234 грн — до 2 595 грн, що становить близько 9% приросту. А максимальна сума грошового забезпечення досягне рівня 25 950 грн. Звісно, це станеться за умови ухвалення держбюджету в поточному вигляді.

Що чекає фінанси українців у грудні 2025. Фото: Новини.LIVE

Податки в грудні 2025

Найближчим часом уряд не планує переглядати податкові ставки для фізичних осіб і підприємців. ПДФО залишиться на рівні 18%, а військовий збір — 5%. ФОПи на спрощеній системі платитимуть у грудні:

єдиний податок — 302,80 грн/міс. (ФОП 1 групи), 1 600 грн/міс. (ФОП 2 групи), 5% від доходу (ФОП 3 групи);

військовий збір — 800 грн/міс. (ФОП 1-2 групи), 1% від доходу (ФОП 3 групи).

Що буде з курсом долара і євро

В листопаді офіційний курс гривні до долара продовжив різке зростання, коливаючись у діапазоні 41,89-42,40 грн/дол. Євро не демонструвало висхідного тренду, а зафіксувалося на рівні 48,33-48,98 грн. Постає питання, до чого готуватися нашим громадянам наприкінці року, враховуючи наближення різдвяно-новорічних свят.

Очевидно, курс гривні до долара сильно залежить від обсягу фінансування, який отримує Україна. Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що слід очікувати незначної девальвації національної валюти найближчим часом.

Він прогнозує коливання офіційного курсу на рівні 42,50 грн/дол. Натомість вартість євро перебуватиме в межах 48,70-49 грн. Тому необхідно завчасно купити іноземну валюту, якщо існує потреба в накопиченні купюр, інакше ближче до кінця року можливі зайві витрати через підвищення курсових показників.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, поки в Україні мінімальна зарплата перебуває на рівні 8 000 грн/міс., у сусідній Молдові планують підвищити суму до 6 300 леїв у 2026 році (плюс 800 леїв до чинної ставки). Це приблизно 15 600 грн.

Також ми писали, що в бюджеті-2026 закладають підвищення соцвиплат, зокрема мінімальної пенсії до 2 595 грн. А з 1 березня планують індексацію, розмір якої оголосять після даних про інфляцію.