От 50% до 100% компенсации: кому государство оплатит коммунальные услуги в июле

Коммунальные льготы в Украине в июле. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В 2026 году в Украине по-прежнему предоставляются государственные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В зависимости от категории получателя государство может компенсировать от 25% до 100% стоимости коммунальных услуг.

О том, кто имеет право на скидки при оплате коммунальных услуг и какой процент расходов может компенсировать государство в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кому предоставляют льготы на коммунальные услуги без учета дохода

Как поясняют в Пенсионном фонде, для некоторых категорий граждан уровень доходов не имеет значения. В частности:

100% компенсацию получают люди с инвалидностью вследствие войны I, II и III групп, а также участники боевых действий времен Второй мировой войны, достигшие 85 лет. 75% скидка предусмотрена для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства. 50% компенсации получают семьи погибших или умерших ветеранов войны, а также семьи погибших защитников и защитниц Украины.

Льготы распространяются не только на оплату коммунальных услуг, но и на приобретение сжиженного газа, твёрдого и жидкого печного топлива.

Когда при назначении льгот учитывается доход семьи

Для других категорий граждан право на льготу зависит от дохода семьи. Основное условие — на одного члена домохозяйства он не должен превышать показатель, дающий право на налоговую социальную льготу.

В 2026 году, согласно данным Государственной налоговой службы, этот лимит составляет 4 240 гривен на одного человека. Именно по этому показателю определяют, имеет ли семья право на государственную поддержку.

Кто из членов семьи также может получить льготы

Компенсацию могут начислять не только самому льготнику, но и членам его семьи, проживающим вместе с ним. Это касается:

детей до 18 лет;

мужа или жены;

нетрудоспособных родителей;

лиц, находящихся под опекой или попечительством;

не состоящих в браке совершеннолетних детей с инвалидностью;

лица, ухаживающего за лицом с инвалидностью вследствие войны I группы.

Льготы применяются для оплаты жилищно-коммунальных услуг, управления многоквартирным домом, абонентского обслуживания и других платежей, предусмотренных законодательством.

В сфере отопления перерасчет льгот на тепло, газ и электроэнергию, используемую для обогрева жилья, проводится дважды в год — в апреле и октябре.

Как оформить льготы в 2026 году

Чтобы получить помощь, необходимо быть внесенным в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и подать соответствующее заявление. Сделать это можно:

По почте, отправив документы в ПФУ. Через электронный портал Пенсионного фонда. В сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАП или через представителей общины.

Если после оформления изменится состав семьи, статус льготника, перечень коммунальных услуг или управляющий домом, об этом необходимо уведомить Пенсионный фонд и подать новое заявление в течение 30 календарных дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 июля в некоторых украинских городах вступили в силу обновленные тарифы на воду и услуги водоотведения. В связи с этим для граждан, получающих жилищные субсидии, размер государственной помощи будет пересмотрен.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы, имеющие статус участника боевых действий, могут получать скидку на оплату коммунальных услуг. Государство ежемесячно возмещает им 75% расходов на квартплату, электроэнергию, газ, отопление, водоснабжение, вывоз мусора и другие жилищно-коммунальные услуги.