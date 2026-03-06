Орбан может сорвать кредит ЕС для Украины — что требует за отмену блокады

Виктор Орбан пообещал блокировать финансирование ЕС для Украины. Фото: кадры из видео. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине снова возникла угроза финансового кризиса в результате блокирования Венгрией кредита ЕС на 90 млрд евро. Премьер-министр Виктор Орбан публично пообещал удерживать блокаду, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба", который будет поставлять российскую нефть.

Венгрии нужна российская нефть

В пятницу, 6 марта, во время обращения в эфире радио Kossuth Виктор Орбан в очередной раз заявил, что будет блокировать европейское финансирование для Украины. Премьер-министр Венгрии требует от Киева возобновить поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба". По его словам, никаких технических препятствий нет.

"Ситуация ясна: у нефтепровода "Дружба" нет технических проблем, основой (прекращение его работы) является политическое решение. Украинцы решили отрезать Венгрию от российской нефти, которая нам принадлежит", — заявил он.

Говоря о финансировании ЕС в размере 90 млрд евро, Орбан связал наложенное Венгрией вето именно с возобновлением функционирования нефтепровода. Другими словами, кредитные деньги для Украины премьер-министр стремится "обменять" на энергоресурсы. Но в его речи не прозвучали гарантии снятия вето в случае запуска "Дружбы".

В Венгрии задержаны сотрудники Ощадбанка

По сообщению на официальном сайте Ощадбанка, 5 марта 2026 года два автомобиля инкассаторской службы безосновательно задержали в Венгрии. Семь сотрудников финансового учреждения осуществляли перевозку иностранной валюты и металлов между Райффайзен банком Австрия и Ощадбанком Украины.

Транспортные средства находятся на закрытой территории Антитеррористического центра Венгрии, а местонахождение наших граждан неизвестно. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ситуацию "захватом заложников режимом Орбана" и призвал Будапешт немедленно освободить людей.

Угнанное имущество в инкассаторских автомобилях насчитывает 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Ранее Орбан пригрозил Украине силой возобновить поставки российской нефти, а также прекратить экспорт бензина и дизельного топлива.

Напомним, Международный валютный фонд одобрил новую программу финансирования для Украины на 8,1 млрд долларов. Однако получение средств связано с налоговыми изменениями, к которым украинцы не готовы.

Также мы писали, что Украина проинформировала партнеров о состоянии нефтепровода "Дружба" после российских атак. По словам президента Владимира Зеленского, Киев не препятствует доступу к объекту.