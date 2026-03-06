Орбан може зірвати кредит ЄС для України — чому блокує фінансування

Віктор Орбан пообіцяв блокувати фінансування ЄС для України. Фото: кадри з відео. Колаж: Новини.LIVE

В Україні знову виникла загроза фінансової кризи внаслідок блокування Угорщиною кредиту ЄС на 90 млрд євро. Прем'єр-міністр Віктор Орбан публічно пообіцяв утримувати блокаду, поки Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба", який постачатиме російську нафту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Європейську правду".

Угорщині потрібна російська нафта

У п’ятницю, 6 березня, під час звернення в ефірі радіо Kossuth Віктор Орбан вкотре заявив, що буде блокувати європейське фінансування для України. Прем'єр-міністр Угорщини вимагає від Києва відновити постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба". За його словами, жодних технічних перепон немає.

"Ситуація зрозуміла: нафтопровід "Дружба" не має технічних проблем, основою (припинення його роботи) є політичне рішення. Українці вирішили відрізати Угорщину від російської нафти, яка нам належить", — заявив він.

Говорячи про фінансування ЄС в розмірі 90 млрд євро, Орбан пов’язав накладене Угорщиною вето саме з відновленням функціонування нафтогону. Іншими словами, кредитні кошти для України прем'єр-міністр прагне "обміняти" на енергоресурси. Водночас у його промові не пролунали гарантії зняття вето в разі запуску "Дружби".

В Угорщині затримали співробітників Ощадбанку

За повідомленням на офіційному сайті Ощадбанку, 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби безпідставно затримали в Угорщині. Семеро співробітників фінансової установи здійснювали перевезення іноземної валюти і металів між Райффайзен банк Австрія та Ощадбанк Україна.

Транспортні засоби перебувають на закритій території Антитерористичного центру Угорщини, а місцезнаходження наших громадян невідоме. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ситуацію "захопленням заручників режимом Орбана" і закликав Будапешт негайно звільнити людей.

Викрадене майно в інкасаторських автомобілях налічує 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Раніше Орбан пригрозив Україні силою відновити постачання російської нафти, а також припинити експорт бензину і дизельного палива.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд схвалив нову програму фінансування для України на 8,1 млрд доларів. Однак отримання коштів пов’язане з податковими змінами, до яких українці не готові.

Також ми писали, що Україна поінформувала партнерів про стан нафтопроводу "Дружба" після російських атак. За словами президента Володимира Зеленського, Київ не перешкоджає доступу до об’єкта.