Оплаты картами ПриватБанка будут недоступны — что нужно знать

Оплаты картами ПриватБанка будут недоступны — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 16:16
Услуги ПриватБанка станут временно недоступны — дата и время
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк предупредил украинцев о невозможности оплаты картами. Из-за запланированных регламентных работ процессинга клиентам не удастся выполнить платежные операции, а также воспользоваться терминалами/банкоматами.

Об этом пресс-служба финансового учреждения сообщила в Telegram-канале.

Читайте также:

Когда услуги ПриватБанка будут недоступны

Украинцам необходимо заблаговременно выполнить все операции, поскольку в ночь на 4 октября доступ ко многим услугам закроется. В частности на паузе с полуночи до 6:30 утра будут:

  • оплаты картами;
  • эксплуатация терминалов самообслуживания;
  • функционирование банкоматов;
  • транзакции с использованием POS-терминалов.

"Обычно регламентные работы мы проводим в ночное время, когда большинство клиентов не совершают сделок. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", — констатировали в ПриватБанке.

Не мешает перенести выполнение онлайн-операций или пользование банкоматами/терминалами на другое время, когда проблем с доступом к услугам не будет. Это избавит от лишних проблем и длительного ожидания.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ПриватБанк планирует сделать доставку карт платной с 2026 года, ведь сейчас сервис бесплатный. Только за девять месяцев 2025-го им воспользовались более 1 млн клиентов в Украине и за рубежом.

Также мы писали, что ПриватБанк дарит клиентам 10% скидки на детские товары, приобретенные на Rozetka, при оплате картой банка. Предложение надо активировать в мобильном приложении "Приват24".

