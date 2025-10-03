Послуги ПриватБанку стануть тимчасово недоступні — дата і час

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк попередив українців про неможливість оплати картками. Через заплановані регламентні роботи процесингу клієнтам не вдасться виконати платіжні операції, а також скористатися терміналами/банкоматами.

Про це пресслужба фінансової установи повідомила в Telegram-каналі.

Коли послуги ПриватБанку будуть недоступні

Українцям необхідно завчасно виконати всі операції, оскільки в ніч на 4 жовтня доступ до багатьох послуг закриється. Зокрема на паузі з опівночі до 6:30 ранку будуть:

оплати картками;

експлуатація терміналів самообслуговування;

функціонування банкоматів;

транзакції з використанням POS-терміналів.

"Зазвичай регламентні роботи ми проводимо у нічний час, коли більшість клієнтів не здійснюють операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", — констатували в ПриватБанку.

Не завадить перенести виконання онлайн-операцій чи користування банкоматами/терміналами на інший час, коли проблем із доступом до послуг не буде. Це позбавить зайвих проблем і тривалого очікування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ПриватБанк планує зробити доставку карток платною з 2026 року, адже нині сервіс безплатний. Лише за дев’ять місяців 2025-го ним скористалися понад 1 млн клієнтів в Україні та за кордоном.

Також ми писали, що ПриватБанк дарує клієнтам 10% знижки на дитячі товари, придбані на Rozetka, при оплаті карткою банку. Пропозицію треба активувати в мобільному застосунку "Приват24".