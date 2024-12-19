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Один из тарифов на электроэнергию подорожает — кого касается

19 декабря 2024 16:53
Елизавета Супивская - редактор
Цены на электроэнергию вырастут – регулятор поднял тарифы с 2025 года
Ремонт линии электропередачи. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новый тариф на передачу электрической энергии с 1 января 2025 года. Речь идет о стоимости услуги, предоставляемой Укрэнерго по транспортировке ресурса от производителя до бизнес-потребителя.

Детали сообщило специализированное издание ExPro.

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Новый тариф на 2025 год

Решение приняли на заседании НКРЭКУ, которое состоялось 19 декабря. Регулятор установил тариф на передачу электроэнергии на уровне 686,23 грн/МВт*ч, что больше предыдущего показателя на 25,8%. До 31 декабря 2024 года действует тариф 528,57 грн/МВт*час.

"Хочу отметить, что впервые за последние 4 года тариф на передачу учитывает почти полный объем возложенных на компанию специальных обязанностей", — сказал глава НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Благодаря передаче электроэнергии по магистральным линиям Укрэнерго получает значительный доход, а тариф платит бизнес и население. Ранее компания предлагала увеличить стоимость на 2025 год до 783,71 грн/МВт*ч, то есть на 48%. Официальными причинами удорожания называют:

  • уменьшение объемов производства и передачи электроэнергии;
  • увеличение компенсаций на технологические затраты;
  • более высокие зарплаты сотрудников, кредитные выплаты и другие денежные расходы;
  • инфляцию и рост курса доллара.

Что касается услуги по передаче электрической энергии для предприятий "зеленой" металлургии, стоимость будет составлять 359,55 грн/МВт*ч, что меньше на 1,4% за действующий тариф. Компания прогнозирует объем передачи ресурса на следующий год на уровне 98 652 000 МВт*ч.

Возникает вопрос, ощутят ли конечные потребители, то есть население, рост цены. Укрэнерго оценило долю тарифа на передачу в структуре стоимости для небытовых потребителей — до 10%. Плюс исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак заявила, что из-за нововведений украинская продукция станет менее конкурентоспособной на мировых рынках.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, эксперты прогнозируют удорожание электроэнергии для бытовых потребителей в 2025 году. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы могут пересмотреть уже с 1 июня. Среди потенциальных вариантов — тариф на уровне не менее 6,32 грн/кВт-ч.

Также мы писали, что украинцы могут значительно экономить на электроэнергии. Для этого нужно обратиться к своей компании-поставщику и заказать становление двухзонного счетчика "день-ночь". С ним удастся платить вдвое меньше за использованное ночью электричество.

тарифы электроэнергия цены НКРЭКУ свет

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