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Один із тарифів на електроенергію подорожчає — кого стосується

19 грудня 2024 16:53
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на електроенергію виростуть – регулятор підняв тарифи з 2025 року
Ремонт лінії електропередачі. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила новий тариф на передачу електричної енергії з 1 січня 2025 року. Йдеться про вартість послуги, яку надає Укренерго з транспортування ресурсу від виробника до бізнес-споживача.

Деталі повідомило спеціалізоване видання ExPro.

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Рішення ухвалили на засіданні НКРЕКП, яке відбулося 19 грудня. Регулятор встановив тариф на передачу електроенергії на рівні 686,23 грн/МВт*год, що більше попереднього показника на 25,8%. До 31 грудня 2024 року діє тариф 528,57 грн/МВт*год.

"Хочу наголосити, що вперше за останні 4 роки тариф на передачу враховує майже повний обсяг покладених на компанію спеціальних обовʼязків", — зауважив очільник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

Завдяки передачі електроенергії магістральними лініями Укренерго отримує значний дохід, а тариф сплачує бізнес і населення. Раніше компанія пропонувала збільшити вартість на 2025 рік до 783,71 грн/МВт*год, тобто на 48%. Офіційними причинами дорожчання називають:

  • зменшення обсягів виробництва та передачі електроенергії;
  • збільшення компенсацій на технологічні витрати;
  • вищі зарплати працівників, кредитні виплати та інші грошові витрати;
  • інфляцію та зростання курсу долара.

Що стосується послуги з передачі електричної енергії для підприємств "зеленої" металургії, то вартість становитиме 359,55 грн/МВт*год, що менше на 1,4% за чинний тариф. Компанія прогнозує обсяг передачі ресурсу наступного року на рівні 98 652 000 МВт*год.

Постає питання, чи відчують кінцеві споживачі, тобто населення, зростання ціни. Укренерго оцінило частку тарифу на передачу в структурі вартості для непобутових споживачів — до 10%. Плюс виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак заявила, що через нововведення українська продукція стане менш конкурентоспроможною на світових ринках.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, експерти прогнозують дорожчання електроенергії для побутових споживачів у 2025 року. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи можуть переглянути вже з 1 червня. Серед потенційних варіантів — тариф на рівні щонайменше 6,32 грн/кВт-год.

Також ми писали, що українці можуть значно економити на електроенергії. Для цього треба звернутися до своєї компанії-постачальника і замовити становлення двозонного лічильник "день-ніч". З ним вдасться сплачувати вдвічі менше за використану вночі електрику.

тарифи електроенергія ціни НКРЕКП світло

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