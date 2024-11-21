Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Нововведение от ПриватБанка — что изменили для владельцев iPhone arrow

Нововведение от ПриватБанка — что изменили для владельцев iPhone

21 ноября 2024 12:30
Елизавета Супивская - редактор
ПриватБанк ввел новую функцию для владельцев iPhone – что изменилось
Мужчина с телефоном и банковской картой. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Государственное финансовое учреждение ввело для клиентов полезное нововведение. Теперь владельцы iPhone, которые пользуются цифровым кошельком Apple Pay, могут добавить платежную карту ПриватБанка бесконтактно, то есть без ручного ввода реквизитов.

Об этом рассказала пресс-служба ПриватБанка на официальном сайте.

Читайте также:

Что изменилось для украинцев

Клиенты ПриватБанка с 2017 года могут оплачивать покупки смартфонами iPhone благодаря платежному сервису Apple Pay. А предприниматели относительно недавно получили возможность принимать безналичные платежи через сервис Tap to Pay, имея гаджет компании Apple и приложение "Терминал".

Другими словами, ПриватБанк регулярно обновляет функционал для клиентов, обеспечивая полезными услугами, которые облегчают пользование и расчетные операции. Нынешнее нововведение касается бесконтактного добавления платежных карт к кошельку Apple Pay.

"Украинцы, пользующиеся цифровым кошельком Apple Pay, теперь смогут добавлять карты ПриватБанка без ручного ввода реквизитов карты. ПриватБанк настроил бесконтактное добавление собственных карт к цифровому кошельку — для этого нужно лишь поднести карту к смартфону", — говорится в сообщении.

Клиентам достаточно открыть на смартфоне приложение "Кошелек", нажать кнопку "добавить карту" и поднести платежный инструмент к экрану iPhone. Сервис автоматически считать необходимые данные, заполнит поля с реквизитами, после чего пользователи смогут оплачивать покупки собственным гаджетом.

Тратить время на ручной ввод номера и других конфиденциальных сведений больше не придется. Предполагается, что такое нововведение увеличит количество пользований Apple Pay.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, платежную карту может "зажевать" банкомат. Часто владельцы забывают карты в терминалах самообслуживания. Необходимо знать, что ПриватБанк не возвращает украинцам изъятые или забытые вещи. Надо обратиться в любое отделение финучреждения и перевыпустить карту.

Также мы писали, что средства с банковских карт могут списаться без ведома владельцев на счета зарубежных компаний. Клиентам ПриватБанка необходимо оформить заявление на возврат суммы, но время ожидания может занять до 120 дней.

ПриватБанк банки iPhone банковские карты оплата

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:56 Садовый посетил муниципальный форум во Франции

12:43 Хотел изнасиловать 12-летнего мальчика на Одесчине — как накажут

12:30 Нововведение от ПриватБанка — что изменили для владельцев iPhone

12:26 Добровольное возвращение на службу из СОЧ — Рада приняла решение

12:09 Снег и морозы — Диденко предупредила о похолодании завтра

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

12:03 Какие продукты на Новый год и Рождество нужно купить уже сейчас

12:01 Ребров оценил уровень игры сборной Украины в Лиге Наций

11:59 За границу на лодках — на Одесчине перекрыли канал для уклонистов

11:52 Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу — какие последствия

11:41 На Одесчине ввели новые графики отключения света

12:56 Садовый посетил муниципальный форум во Франции

12:43 Хотел изнасиловать 12-летнего мальчика на Одесчине — как накажут

12:30 Нововведение от ПриватБанка — что изменили для владельцев iPhone

12:26 Добровольное возвращение на службу из СОЧ — Рада приняла решение

12:09 Снег и морозы — Диденко предупредила о похолодании завтра

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

12:03 Какие продукты на Новый год и Рождество нужно купить уже сейчас

12:01 Ребров оценил уровень игры сборной Украины в Лиге Наций

11:59 За границу на лодках — на Одесчине перекрыли канал для уклонистов

11:52 Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу — какие последствия

11:41 На Одесчине ввели новые графики отключения света

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо