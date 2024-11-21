ПриватБанк ввел новую функцию для владельцев iPhone – что изменилось

Мужчина с телефоном и банковской картой. Фото: Pexels

Государственное финансовое учреждение ввело для клиентов полезное нововведение. Теперь владельцы iPhone, которые пользуются цифровым кошельком Apple Pay, могут добавить платежную карту ПриватБанка бесконтактно, то есть без ручного ввода реквизитов.

Об этом рассказала пресс-служба ПриватБанка на официальном сайте.

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Что изменилось для украинцев

Клиенты ПриватБанка с 2017 года могут оплачивать покупки смартфонами iPhone благодаря платежному сервису Apple Pay. А предприниматели относительно недавно получили возможность принимать безналичные платежи через сервис Tap to Pay, имея гаджет компании Apple и приложение "Терминал".

Другими словами, ПриватБанк регулярно обновляет функционал для клиентов, обеспечивая полезными услугами, которые облегчают пользование и расчетные операции. Нынешнее нововведение касается бесконтактного добавления платежных карт к кошельку Apple Pay.

"Украинцы, пользующиеся цифровым кошельком Apple Pay, теперь смогут добавлять карты ПриватБанка без ручного ввода реквизитов карты. ПриватБанк настроил бесконтактное добавление собственных карт к цифровому кошельку — для этого нужно лишь поднести карту к смартфону", — говорится в сообщении.

Клиентам достаточно открыть на смартфоне приложение "Кошелек", нажать кнопку "добавить карту" и поднести платежный инструмент к экрану iPhone. Сервис автоматически считать необходимые данные, заполнит поля с реквизитами, после чего пользователи смогут оплачивать покупки собственным гаджетом.

Тратить время на ручной ввод номера и других конфиденциальных сведений больше не придется. Предполагается, что такое нововведение увеличит количество пользований Apple Pay.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, платежную карту может "зажевать" банкомат. Часто владельцы забывают карты в терминалах самообслуживания. Необходимо знать, что ПриватБанк не возвращает украинцам изъятые или забытые вещи. Надо обратиться в любое отделение финучреждения и перевыпустить карту.

Также мы писали, что средства с банковских карт могут списаться без ведома владельцев на счета зарубежных компаний. Клиентам ПриватБанка необходимо оформить заявление на возврат суммы, но время ожидания может занять до 120 дней.