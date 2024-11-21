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Нововведення від ПриватБанку — що змінили для власників iPhone

21 листопада 2024 12:30
Єлизавета Супівська - редактор
ПриватБанк запровадив нову функцію для власників iPhone – що змінилося
Чоловік із телефоном і банківською карткою. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Державна фінансова установа запровадила для клієнтів корисне нововведення. Тепер власники iPhone, які користуються цифровим гаманцем Apple Pay, можуть додати платіжну картку ПриватБанку безконтактно, тобто без ручного введення реквізитів.

Про це розповіла пресслужба ПриватБанку на офіційному сайті.

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Що змінилося для українців

Клієнти ПриватБанку з 2017 року можуть оплачувати покупки смартфонами iPhone завдяки платіжному сервісу Apple Pay. А підприємці відносно нещодавно отримали можливість приймати безготівкові платежі через сервіс Tap to Pay, маючи лише гаджет компанії Apple і застосунок "Термінал".

Іншими словами, ПриватБанк регулярно оновлює функціонал для клієнтів, забезпечуючи корисними послугами, які полегшують користування та розрахункові операції. Нинішнє нововведення стосується безконтактного додавання платіжних карток до гаманця Apple Pay.

"Українці, що користуються цифровим гаманцем Apple Pay, тепер зможуть додавати картки ПриватБанку без ручного введення реквізитів картки. ПриватБанк налаштував безконтактне додавання власних карток до цифрового гаманця — для цього треба лише піднести картку до смартфону", — йдеться в повідомленні.

Клієнтам достатньо відкрити на смартфоні застосунок "Гаманець", натиснути кнопку "додати картку" і піднести платіжний інструмент до екрану iPhone. Сервіс автоматично зчитає необхідні дані, заповнить поля з реквізитами, після чого користувачі зможуть оплачувати покупки власним гаджетом.

Витрачати час на ручне введення номера та інших конфіденційних відомостей більше не доведеться. Передбачається, що таке нововведення збільшить кількість застосувань Apple Pay.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, платіжну карту може "зажувати" банкомат. Часто власники забувають картки в терміналах самообслуговування. Необхідно знати, що ПриватБанк не повертає українцям вилучені або забуті речі. Треба звернутися в будь-яке відділення фінустанови і перевипустити картку.

Також ми писали, що кошти з банківських карток можуть списатися без відома власників на рахунки закордонних компаній. Клієнтам ПриватБанку необхідно оформити звернення на повернення суми, але час очікування може тривати до 120 днів.

ПриватБанк банки iPhone банківські карти оплата

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