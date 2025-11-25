Видео
Экономика

Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Новая почта изменит цены на доставку — тарифы с 1 декабря

Новая почта изменит цены на доставку — тарифы с 1 декабря

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 13:02
обновлено: 12:31
Тарифы Новой почты с 1 декабря — сколько украинцы будут платить за доставку посылок
Отделение Новой почты. Фото: Google Maps

Украинцам придется больше платить за услугу доставки грузов, поскольку Новая почта предупредила о пересмотре тарифов с 1 декабря 2025 года. Без изменений останется стоимость отправки посылок до 2 кг и доставка из поселка/села.

Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора на официальном сайте.

Читайте также:

Тарифы Новой почты с 1 декабря

По утверждению логистического оператора, ценовые изменения стали необходимыми для сохранения привычной скорости и качества сервиса. Совсем скоро стоимость услуг Новой почты будет находиться на таком уровне:

  • доставка документов в конверте по городу — 60 грн, по Украине — 70 грн (было 65 грн);
  • почтомат — введут доплату 10 грн за доставку;
  • курьерская доставка или забор — для отправлений до 30 кг +50 грн (было +35 грн);
  • посылки по городу между отделениями: до 10 кг — 100 грн (было 90 грн), до 30 кг — 160 грн (было 140 грн);
  • посылки по Украине между отделениями: до 10 кг — 120 грн (было 110 грн), до 30 кг — 180 грн (было 160 грн).

Также стоимость перевозки грузов весом более 30 кг между отделениями составит на 1 грн больше за каждый килограмм веса, а именно: по городу — 6 грн/кг, по Украине — 10, 11 и 12 грн/кг (в зависимости от зоны доставки).

Новые форматы почтоматов

Компания планирует разместить обновленные почтоматы в разных городах Украины. Сейчас логистический оператор готовится к тестированию совершенно новых моделей. Предполагается, что почтоматы будут:

  • пластиковыми, а не металлическими, что облегчит установку в помещениях;
  • оснащены пенопластовым конструктором, благодаря которому ячейки удастся менять под различные размеры посылок;
  • предлагать автономное решение для бизнеса со встроенным сканером и принтером;
  • совмещены с кофейным автоматом и холодильником со снеками.

Если тестирование пройдет успешно, то новые почтоматы появятся в городах и селах по всей Украине. А пользователи получат улучшенное удобство и дополнительные сервисы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ предлагает ввести налог на международные посылки стоимостью до 150 евро, дабы сократить импорт. По мнению регулятора, это поможет уменьшить дефицит текущего счета и укрепить макрофинансовую стабильность.

Также мы писали, что украинцы могут оформить 1 000 грн по программе "Зимняя поддержка" в отделении Укрпошты, подав заявление с документами. После обработки запроса деньги поступят на банковскую карту.

Новая почта цены услуги посылки доставка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
