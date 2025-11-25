Тарифы Новой почты с 1 декабря — сколько украинцы будут платить за доставку посылок

Отделение Новой почты. Фото: Google Maps

Украинцам придется больше платить за услугу доставки грузов, поскольку Новая почта предупредила о пересмотре тарифов с 1 декабря 2025 года. Без изменений останется стоимость отправки посылок до 2 кг и доставка из поселка/села.

Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора на официальном сайте.

Тарифы Новой почты с 1 декабря

По утверждению логистического оператора, ценовые изменения стали необходимыми для сохранения привычной скорости и качества сервиса. Совсем скоро стоимость услуг Новой почты будет находиться на таком уровне:

доставка документов в конверте по городу — 60 грн, по Украине — 70 грн (было 65 грн);

почтомат — введут доплату 10 грн за доставку;

курьерская доставка или забор — для отправлений до 30 кг +50 грн (было +35 грн);

посылки по городу между отделениями: до 10 кг — 100 грн (было 90 грн), до 30 кг — 160 грн (было 140 грн);

посылки по Украине между отделениями: до 10 кг — 120 грн (было 110 грн), до 30 кг — 180 грн (было 160 грн).

Также стоимость перевозки грузов весом более 30 кг между отделениями составит на 1 грн больше за каждый килограмм веса, а именно: по городу — 6 грн/кг, по Украине — 10, 11 и 12 грн/кг (в зависимости от зоны доставки).

Новые форматы почтоматов

Компания планирует разместить обновленные почтоматы в разных городах Украины. Сейчас логистический оператор готовится к тестированию совершенно новых моделей. Предполагается, что почтоматы будут:

пластиковыми, а не металлическими, что облегчит установку в помещениях;

оснащены пенопластовым конструктором, благодаря которому ячейки удастся менять под различные размеры посылок;

предлагать автономное решение для бизнеса со встроенным сканером и принтером;

совмещены с кофейным автоматом и холодильником со снеками.

Если тестирование пройдет успешно, то новые почтоматы появятся в городах и селах по всей Украине. А пользователи получат улучшенное удобство и дополнительные сервисы.

Что еще нужно знать украинцам

