Тарифи Нової пошти з 1 грудня — скільки українці платитимуть за доставку посилок

Відділення Нової пошти. Фото: Google Maps

Українцям доведеться більше платити за послугу доставки вантажів, оскільки Нова пошта попередила про перегляд тарифів з 1 грудня 2025 року. Без змін залишиться вартість відправлення посилок до 2 кг та доставка з селища/села.

Про це повідомила пресслужба поштового оператора на офіційному сайті.

Реклама

Читайте також:

Тарифи Нової пошти з 1 грудня

За твердженням логістичного оператора, цінові зміни стали необхідними для збереження звичної швидкості та якості сервісу. Зовсім скоро вартість послуг Нової пошти перебуватиме на такому рівні:

доставка документів у конверті по місту — 60 грн, по Україні — 70 грн (було 65 грн);

поштомат — введуть доплату 10 грн за доставку;

курʼєрська доставка чи забір — для відправлень до 30 кг +50 грн (було +35 грн);

посилки по місту між відділеннями: до 10 кг — 100 грн (було 90 грн), до 30 кг — 160 грн (було 140 грн);

посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг — 120 грн (було 110 грн), до 30 кг — 180 грн (було 160 грн).

Також вартість перевезення вантажів вагою понад 30 кг між відділеннями становитиме на 1 грн більше за кожен кілограм ваги, а саме: по місту — 6 грн/кг, по Україні — 10, 11 та 12 грн/кг (залежно від зони доставки).

Нові формати поштоматів

Компанія планує розмістити оновлені поштомати в різних містах України. Наразі логістичний оператор готується до тестування абсолютно нових моделей. Передбачається, що поштомати будуть:

пластиковими, а не металевими, що полегшить встановлення у приміщеннях;

облаштовані пінопластовим конструктором, завдяки якому комірки вдасться змінювати під різні розміри посилок;

пропонувати автономне рішення для бізнесу з вбудованим сканером і принтером;

поєднані з кавовим автоматом і холодильником зі снеками.

Якщо тестування пройде успішно, то нові поштомати з'являться у містах і селах по всій Україні. А користувачі отримають покращену зручність і додаткові сервіси.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ пропонує запровадити податок на міжнародні посилки вартістю до 150 євро, щоб скоротити імпорт. На думку регулятора, це допоможе зменшити дефіцит поточного рахунку та зміцнити макрофінансову стабільність.

Також ми писали, що українці можуть оформити 1 000 грн за програмою "Зимова підтримка" у відділенні Укрпошти, подавши заяву з документами. Після обробки запиту гроші надійдуть на банківську картку.