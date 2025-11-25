Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нова пошта змінить ціни на доставку — тарифи з 1 грудня

Нова пошта змінить ціни на доставку — тарифи з 1 грудня

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 13:02
Оновлено: 12:31
Тарифи Нової пошти з 1 грудня — скільки українці платитимуть за доставку посилок
Відділення Нової пошти. Фото: Google Maps

Українцям доведеться більше платити за послугу доставки вантажів, оскільки Нова пошта попередила про перегляд тарифів з 1 грудня 2025 року. Без змін залишиться вартість відправлення посилок до 2 кг та доставка з селища/села.

Про це повідомила пресслужба поштового оператора на офіційному сайті.

Реклама
Читайте також:

Тарифи Нової пошти з 1 грудня

За твердженням логістичного оператора, цінові зміни стали необхідними для збереження звичної швидкості та якості сервісу. Зовсім скоро вартість послуг Нової пошти перебуватиме на такому рівні:

  • доставка документів у конверті по місту — 60 грн, по Україні — 70 грн (було 65 грн);
  • поштомат — введуть доплату 10 грн за доставку;
  • курʼєрська доставка чи забір — для відправлень до 30 кг +50 грн (було +35 грн);
  • посилки по місту між відділеннями: до 10 кг — 100 грн (було 90 грн), до 30 кг — 160 грн (було 140 грн);
  • посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг — 120 грн (було 110 грн), до 30 кг — 180 грн (було 160 грн).

Також вартість перевезення вантажів вагою понад 30 кг між відділеннями становитиме на 1 грн більше за кожен кілограм ваги, а саме: по місту — 6 грн/кг, по Україні — 10, 11 та 12 грн/кг (залежно від зони доставки).

Нові формати поштоматів

Компанія планує розмістити оновлені поштомати в різних містах України. Наразі логістичний оператор готується до тестування абсолютно нових моделей. Передбачається, що поштомати будуть:

  • пластиковими, а не металевими, що полегшить встановлення у приміщеннях;
  • облаштовані пінопластовим конструктором, завдяки якому комірки вдасться змінювати під різні розміри посилок;
  • пропонувати автономне рішення для бізнесу з вбудованим сканером і принтером;
  • поєднані з кавовим автоматом і холодильником зі снеками.

Якщо тестування пройде успішно, то нові поштомати з'являться у містах і селах по всій Україні. А користувачі отримають покращену зручність і додаткові сервіси.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ пропонує запровадити податок на міжнародні посилки вартістю до 150 євро, щоб скоротити імпорт. На думку регулятора, це допоможе зменшити дефіцит поточного рахунку та зміцнити макрофінансову стабільність.

Також ми писали, що українці можуть оформити 1 000 грн за програмою "Зимова підтримка" у відділенні Укрпошти, подавши заяву з документами. Після обробки запиту гроші надійдуть на банківську картку.

Нова пошта ціни послуги посилки доставка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації