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Главная Экономика Новая социальная помощь — какую сумму может получить одна семья

Новая социальная помощь — какую сумму может получить одна семья

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 14:10
Базовая социальная помощь — выгодно ли переходить на новый вид выплат
Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С июля в Украине ввели новый вид выплат малообеспеченным и уязвимым категориям населения — базовую социальную помощь. Ее размер будет рассчитываться индивидуально, исходя из размера базовой величины и среднемесячного совокупного дохода семьи.

О порядке получения новой соцпомощи и размерах выплат семьям объяснили в Министерстве социальной политики Украины.

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Кто может получить базовую социальную помощь

Так, с 1 июля подавать заявления для предоставления единой базовой помощи могут лица, которые уже получают одно или несколько из видов пособий, а именно:

  • для малообеспеченных семей;
  • на детей одиноких матерей/отцов;
  • на детей в многодетных семьях;
  • временную помощь детям, чьи родители не платят алименты, не имеют дохода или место их проживания неизвестно.

Семьи смогут самостоятельно выбрать — продолжать получение действующих видов пособий или перейти на базовую социальную помощь. В ведомстве отметили, что для назначения нового вида поддержки надо будет отказаться от других пособий.

Сколько будут выплачивать семьям и выгодно ли переходить

Размер базовой социальной помощи зависит от так называемой базовой величины — суммы, которая определяет минимально необходимый доход на одного человека в семье.

Помощь рассчитывается индивидуально как разница между суммарной базовой величиной для всех членов семьи и фактическим среднемесячным доходом семьи.

Так, базовая величина помощи — 4 500 грн — начисляется в размере 100%:

  • на первого члена семьи;
  • на каждого ребенка до 18 лет;
  • на лиц с инвалидностью I или II группы.

Каждый следующий член семьи будет получать 70% от базовой величины (3 150 грн). Для пенсионеров применяются дополнительные коэффициенты — в зависимости от трудового стажа.

В Минсоцполитики объяснили новый подход на примерах:

  1. Мама с ребенком (2 года): женщина, которая не работает, не имеет дохода и получает помощь малообеспеченным семьям и помощь при рождении ребенка, что суммарно сейчас составляет 6 500 грн, после перехода на базовую социальную помощь будет получать 9 000 грн.
  2. Семья из пяти человек (отец с минимальной зарплатой, мать и трое малолетних детей) сейчас суммарно получает 10 500 грн — помощь при рождении, помощь многодетным и малообеспеченным. После оформления базовой социальной помощи государство будет выплачивать такой семье 14 010 грн.

В целом, как отметили в Минсоцполитики, в каждом случае размер помощи зависит от состава семьи и ее доходов. Там также добавили, что проект пока тестируется. Пенсионный фонд Украины собирает отзывы, чтобы усовершенствовать механизм и в дальнейшем масштабировать.

Ранее мы писали, что в июле 2025 года для украинских граждан доступна программа помощи, в рамках которой можно получить средства на расширение и восстановление бизнеса.

Также узнавайте, какие категории украинцев могут получить до 50 000 грн помощи на лечение.

выплаты Минсоцполитики соцвыплаты социальная помощь денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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