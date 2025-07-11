Базова соціальна допомога — чи вигідно переходити на новий вид виплат

Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З липня в Україні запровадили новий вид виплат малозабезпеченим та вразливим категоріям населення — базову соціальну допомогу. Її розмір розраховуватиметься індивідуально, виходячи з розміру базової величини та середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Про порядок отримання нової соцдопомоги та розміри виплат родинам пояснили в Міністерстві соціальної політики України.

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Хто може отримати базову соціальну допомогу

Так, з 1 липня подавати заяви для надання єдиної базової допомоги можуть особи, які вже отримують одну або декілька з видів допомог, а саме:

для малозабезпечених сімей;

на дітей одиноких матерів/батьків;

на дітей у багатодітних родинах;

тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не платять аліменти, не мають доходу або місце їхнього проживання невідоме.

Родини зможуть самостійно обрати — продовжувати отримання чинних видів допомог чи перейти на базову соціальну допомогу. У відомстві зазначили, що для призначення нового виду підтримки треба буде відмовитися від інших допомог.

Скільки виплачуватимуть родинам та чи вигідно переходити

Розмір базової соціальної допомоги залежить від так званої базової величини — суми, яка визначає мінімально необхідний дохід на одну людину в родині.

Допомога розраховується індивідуально як різниця між сумарною базовою величиною для всіх членів сім’ї та фактичним середньомісячним доходом родини.

Так, базова величина допомоги — 4 500 грн — нараховується в розмірі 100%:

на першого члена сім’ї;

на кожну дитину до 18 років;

на осіб з інвалідністю І або ІІ групи.

Кожен наступний член сім’ї отримуватиме 70% від базової величини (3 150 грн). Для пенсіонерів застосовуються додаткові коефіцієнти — залежно від трудового стажу.

В Мінсоцполітики пояснили новий підхід на прикладах:

Мама з дитиною (2 роки): жінка, яка не працює, не має доходу та отримує допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу при народженні дитини, що сумарно наразі складає 6 500 грн, після переходу на базову соціальну допомогу отримуватиме 9 000 грн. Сім’я з п'яти осіб (батько з мінімальною зарплатою, мати та троє малолітніх дітей) зараз сумарно отримує 10 500 грн — допомогу при народженні, допомогу багатодітним і малозабезпеченим. Після оформлення базової соціальної допомоги держава виплачуватиме такій родині 14 010 грн.

Загалом, як зазначили в Мінсоцполітики, у кожному випадку розмір допомоги залежить від складу родини та її доходів. Там також додали, що проєкт наразі тестується. Пенсійний фонд України збирає відгуки, аби вдосконалити механізм і надалі масштабувати.

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