НКРЭКП пересмотрела правила работы котельных: что изменится для украинцев

Разрушенная Кременчугская ТЭЦ, мужчина греет руки у батареи. Фото: Censor.NET, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг внесла изменения в постановление от 29 марта 2022 года № 355. Документ регулирует особенности подключения резервных источников тепловой энергии к газораспределительным системам в условиях военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКП, передают Новини.LIVE.

Какое решение принял энергетический регулятор

Новые правила должны ускорить запуск резервных котельных и других теплогенерирующих объектов в случаях, когда теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции или другие источники тепла получают повреждения в результате российских обстрелов, будут разрушены или не смогут продолжать работу.

Председатель НКРЭКП Юрий Власенко пояснил, что принятые изменения позволят рационально использовать газовую мощность, которая освобождается после выхода из строя энергетических объектов в результате вражеских атак.

По его словам, вместо того чтобы оставаться неиспользованной, эта мощность будет оперативно направляться на обеспечение работы резервных котельных и других источников тепловой генерации, которые производят тепло и горячую воду. Это, подчеркнул глава регулятора, повысит устойчивость энергетической системы страны и будет способствовать более стабильному прохождению отопительного сезона.

Что изменится для украинцев

Для населения нововведения означают, что после повреждения энергетической инфраструктуры теплоснабжение смогут восстанавливать быстрее.

Использование высвободившихся газовых мощностей позволит резервным котельным оперативнее начинать производство тепловой энергии, что поможет обеспечить население теплом и горячей водой даже в сложных условиях и уменьшить последствия российских атак для гражданского населения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым потребителям государство компенсирует от 25 до 100% стоимости коммунальных услуг. При этом уровень доходов не имеет значения. Льгота распространяется и на расходы на приобретение сжиженного газа, твёрдого и жидкого печного топлива.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине могут изменить правила оплаты за электричество. Речь идет о трехзонных тарифах, а именно — о пересмотре коэффициентов для разных периодов суток. Ожидается, что такой подход поможет снизить пиковую нагрузку на энергосистему.