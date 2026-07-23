Некоторые украинцы должны заплатить 25 000 грн налога на недвижимость: кто в списке

Налог на недвижимость. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Владельцы жилья обязаны уплачивать в Украине налог на недвижимость. Максимальная ставка не может превышать 1,5% от размера минимальной заработной платы за каждый квадратный метр сверх установленного лимита. Однако существует дополнительный платеж, начисляемый в определенных случаях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 266.7.1 Налогового кодекса.

Налог на роскошь в Украине

Если человек владеет крупным объектом недвижимости, он должен полностью выполнить налоговое обязательство плюс уплатить сумму в размере 25 000 грн. Это фиксированный сбор, который применяется к:

квартирам площадью более 300 квадратных метров;

домам площадью более 500 квадратных метров.

"При наличии в собственности налогоплательщика такого объекта жилой недвижимости, в том числе его доли, сумма налога увеличивается на 25 000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его долю)", — говорится в НКУ.

Налог на роскошь необходимо уплачивать параллельно с налогом на недвижимость, а не вместо него. Максимальная ставка в 2026 году составляет 120 грн за каждый квадратный метр. В случае просрочки придется уплатить штраф в размере 10% или 20% от суммы задолженности.

За какие объекты платят налог на недвижимость

Средства ежегодно взимают с объектов жилой и нежилой недвижимости. К первой категории относятся квартиры, частные дома, дачные/садовые помещения и т. д. Ко второй — гостиницы, офисы, магазины, гаражи, торговые центры, промышленные помещения, склады и т. п.

В то же время существуют исключения. Налог не распространяется на объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности органов государственной/местной власти, детские дома семейного типа, общежития, центры олимпийской подготовки, здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, жилье в собственности многодетных семей и т. д.

Ранее Новини.LIVE писали, где в Киеве самое большое предложение новых квартир по состоянию на июль 2026 года. Лидирует Дарницкий район — там сосредоточено 27% от общего количества объектов. При этом цены средние и достигают 1 000 долларов за квадратный метр.

Также Новини.LIVE рассказывали, где приходится тратить наибольшую часть зарплаты на аренду жилья. Лидером антирейтинга стал Ужгород с показателем 75% среднего дохода. За ним следуют Львов (66%), Ивано-Франковск (65%) и Луцк (60%).