Некоторые ФЛП могут не платить налоги: в каких городах Украины действуют льготы

Деньги в руках, мужчина с документами. Фото: Unsplash, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Физические лица-предприниматели должны регулярно платить налоги, иначе рискуют наткнуться на штрафные санкции. В то же время некоторые ФЛП во многих городах Украины освобождены от этих финансовых обязательств. Мы разобрались, кому принадлежат льготы и в каких населенных пунктах они действуют.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, ФЛП из которых города Украины могут не платить единый налог, военный сбор и единый социальный взнос.

Кто освобожден от уплаты налогов

Льготы предусмотрены нормами Налогового кодекса и закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Освобождение от уплаты единого налога, военного сбора и ЕСВ за себя имеют ФЛП 1-2 группы упрощенной системы, зарегистрированные или расположенные:

в зонах ведения активных/возможных боевых действий;

на временно оккупированных территориях.

Важным является условие существования предпринимательской деятельности на момент внесения населенного пункта или территориальной общины в соответствующий перечень. Если регистрация состоялась позже, освобождение от уплаты налогов не предоставляется.

В каких городах можно не платить налоги

Существует специальный приказ Министерства развития общин и территорий Украины №376 "Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией". Если ваш город или село в списке, льгота по выполнению финансовых обязательств перед контролирующим органом действительна.

В августе 2026 года этот документ содержит более 10 800 населенных пунктов в 15 областях Украины. Среди них — Одесса, Сумы, Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев и многие другие. В то же время информацию о боевых действиях и оккупации регулярно обновляют — статус меняется в зависимости от реальной обстановки.

К примеру, в городе Ирпень велись активные боевые действия с 25 февраля по 31 марта 2022 года. Именно в пределах этого временного промежутка действует освобождение от налогов. Поэтому необходимо следить за изменениями, дабы не упустить момент исключения территории из перечня.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что владельцы жилья, сдающие квартиры в аренду, очень редко платят налоги с доходов. Однако контролирующие органы могут находить таких украинцев и доказывать факт неофициальной сдачи объектов. Налоговики пользуются разными инструментами, в частности анализом банковских операций.

Также Новини.LIVE рассказывали, что должны сделать ФЛП в августе 2026 года. До 19 числа нужно уплатить единый налог и военный сбор предпринимателям 3 группы упрощенной системы. Для ФЛП 1 и 2 группы предельной датой является 20 августа.