Выход на пенсию в 65 лет – что не могут делать пенсионеры

Украинские пенсионеры. Фото: Pixabay

В Украине работает солидарная система общеобязательного государственного страхования. Она предусматривает регулярные взносы в Пенсионный фонд для накопления выплат нынешним пенсионерам. Ее минус в том, что человек не может передать аккумулированные деньги своим потомкам в случае смерти после выхода на пенсию.

Об этом рассказал народный депутат Тарас Тарасенко в эфире "Ранок.LIVE".

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Что не так с пенсионной системой

В 2004 году ввели трехуровневую пенсионную систему, состоящую из нескольких подходов к накоплению денежного довольствия на старость:

первый уровень — солидарная система;

второй уровень — накопительная система;

третий уровень — система негосударственных накоплений на добровольной основе.

Однако за 20 лет удалось запустить только первый и третий уровни, тогда как внедрение накопительной системы регулярно откладывалось. Как следствие, сформировалась ситуация, когда граждане в течение взрослой жизни платят единый социальный взнос, аккумулируют собственный финансовый фонд для получения выплат в старости, однако не могут им распоряжаться.

"Если человек работал всю жизнь, но, выйдя на пенсию в 65 лет, умер, то он не сможет передать свои пенсионные накопления потомкам. Это проблема, которая тянется еще со времен СССР. У нас существует только солидарная система, поэтому нужно реформировать подход и внедрять финансовую грамотность среди населения", — констатировал Тарас Тарасенко.

Отметим, что Министерство социальной политики занимается подготовкой законопроекта об изменениях пенсионной системы. В Украине наконец-то хотят ввести накопительную систему, начать расчет выплат на основе баллов, запустить обязательный и добровольный уровни накопления пенсий, отказаться от индексации и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым пенсионерам будут выплачивать дополнительные средства в декабре. Специальная надбавка предусмотрена для отдельных категорий украинцев, в частности проживающих в горных районах. Размер доплаты составляет 20%.

Также мы писали, что многие пенсионеры проживают за границей, но получают денежное довольствие на украинские банковские счета. Таким людям необходимо до 31 декабря 2024 года обновить данные в Пенсионном фонде, чтобы сохранить регулярные выплаты.