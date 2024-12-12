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Недоліки пенсійної системи — що не можна зробити з виплатами

12 грудня 2024 13:22
Єлизавета Супівська - редактор
Вихід на пенсію у 65 років – що не можуть робити пенсіонери
Українські пенсіонери. Фото: Pixabay
Єлизавета Супівська - редактор

В Україні функціонує солідарна система загальнообов'язкового державного страхування. Вона передбачає регулярні внески в Пенсійний фонд для накопичення виплат нинішнім пенсіонерам. Її мінус у тому, що людина не може передати акумульовані кошти своїм нащадкам у разі смерті після виходу на пенсію.

Про це розповів народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі Ранок.LIVE.

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Що не так із пенсійною системою

У 2004 році запровадили трирівневу пенсійну систему, яка складається з кількох підходів до накопичення грошового забезпечення на старість:

  • перший рівень — солідарна система;
  • другий рівень — накопичувальна система;
  • третій рівень — система недержавних накопичень на добровільній основі.

Проте за 20 років вдалося запустити лише перший і третій рівні, тоді як запровадження накопичувальної системи регулярно відкладали. Як наслідок — сформувалася ситуація, коли громадяни протягом дорослого життя сплачують єдиний соціальний внесок, акумулюють власний фінансовий фонд для отримання виплат у старості, проте не можуть ним розпоряджатися.

"Якщо людина працювала все життя, але, вийшовши на пенсію в 65 років, померла, то вона не зможе передати свої пенсійні накопичення нащадкам. Це проблема, яка тягнеться ще з часів СРСР. В нас існує лише солідарна система, тому потрібно реформувати підхід і впроваджувати фінансову грамотність серед населення", — констатував Тарас Тарасенко.

Зауважимо, Міністерство соціальної політики займається підготовкою законопроєкту про зміну пенсійної системи. В Україні нарешті хочуть ввести накопичувальну систему, започаткувати розрахунок виплат на основі балів, запустити обов’язковий і добровільний рівні накопичення пенсій, відмовитися від індексації тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким пенсіонерам виплачуватимуть додаткові кошти у грудні. Спеціальна надбавка передбачена для окремих категорій українців, зокрема тих, хто проживає у гірських районах. Розмір доплати становить 20%.

Також ми писали, що багато пенсіонерів проживають за кордоном, але отримують грошове забезпечення на українські банківські рахунки. Таким людям необхідно до 31 грудня 2024 року оновити дані в Пенсійному фонді, аби зберегти регулярні виплати.

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