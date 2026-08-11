НБУ обновил лимиты для украинцев: что изменится на валютном рынке

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

С 11 августа 2026 года в Украине начали действовать валютные смягчения, утвержденные Национальным банком. Отныне наши граждане могут приобретать в четыре раза больше безналичной иностранной валюты в месяц. Кроме того, изменился лимит на снятие средств с валютных счетов в Украине и за границей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, повлияет ли ослабление ограничений на объемы таких операций.

Что изменится на валютном рынке

Лимит на покупку физическими лицами безналичной иностранной валюты повысили с 50 000 грн/месяц до 200 000 грн, а сумму, которую разрешается снять с валютного счета — со 100 000 грн/день до 200 000 грн. Возникает вопрос, стоит ли готовиться к резкой активизации операций как на территории Украины, так и за рубежом.

"Влияния на рынок наличных не будет (не ожидается). Потому что запущена жесткая система финансового мониторинга и внутрибанковского анализа, которая будет отсеивать операции до 50 000 грн", — пояснил экономист Андрей Шевчишин в Facebook.

По его словам, деньги из подтвержденных источников можно будет снимать в пределах нового лимита, иначе система финансового мониторинга не пропустит операцию. Кроме того, следует понимать, что с точки зрения реальной платежеспособности населения и экономического поведения физических лиц о неудовлетворенном спросе вообще не идет речи.

То есть люди будут и дальше покупать валюту или снимать наличные в пределах индивидуальных финансовых возможностей. И для подавляющего большинства наших граждан прежних лимитов хватало. Следовательно, ощутимого влияния на валютный рынок, например, увеличения спроса, бояться не стоит.

Смягчение ограничений для юридических лиц

Для компаний Национальный банк тоже предусмотрел смягчение валютных ограничений с целью поддержания деловой активности. В частности регулятор увеличил лимиты на снятие наличных денег:

с гривневых счетов на территории Украины — до 200 000 грн/день вместо 100 000 грн;

при использовании гривневых корпоративных карт за рубежом — до 140 000 грн/месяц вместо 17 500 грн/неделю;

с валютных счетов — до 200 000 грн/день вместо 100 000 грн.

"Также НБУ повышает лимит на расчеты за рубежом за товары, работы и услуги с использованием гривневых корпоративных карт до 400 тыс. грн на календарный месяц (с 150 тыс. грн)", — говорится на официальном сайте Национального банка.

Именно для корпоративного сектора эти изменения имеют существенную практическую ценность. Новые лимиты помогут поддерживать и развивать инвестиционную деятельность, будут способствовать деловой активности, повысят мобильность капитала и стимулируют его приток.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом доллара и евро в Украине. В течение августа 2026 года не прогнозируется существенных изменений на валютном рынке. При этом официальные курсы будут колебаться в диапазоне 20-40 копеек, что является стандартной ситуацией.

Также Новини.LIVE сообщали, что Национальный банк Украины предлагает обновить правила финансового мониторинга. В частности регулятор допускает использование банками искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа переводов. НБУ определил 16 подозрительных признаков.