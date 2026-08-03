Налоговая служба будет получать данные о поездках украинцев за границу: кого смогут проверять

Сотрудницы ГПС и люди, проходящие паспортный контроль. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Государственная налоговая служба Украины и Государственная пограничная служба Украины начали автоматический обмен информацией между своими электронными системами. Благодаря этому необходимые данные будут передаваться значительно быстрее — без бумажных запросов и длительной служебной переписки.

О том, зачем налоговой службе "отслеживать" случаи пересечения границы украинцами, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Как изменится процесс взаимодействия налоговой службы и Госпогранслужбы

Раньше, чтобы получить информацию, ведомствам приходилось готовить официальные обращения, ждать обработки документов и вручную составлять ответы. Теперь сотрудник налоговой сможет сформировать электронный запрос в специальной системе, а нужные сведения будут доступны практически сразу — в течение нескольких секунд.

В налоговой и пограничной службах подчеркивают, что новый механизм:

не изменяет правила пересечения границы;

не вводит новых требований для граждан;

не предполагает проведения дополнительных массовых проверок.

Доступ к информации будет использоваться только в рамках законных полномочий обоих ведомств. Главная цель — повысить эффективность работы налоговой службы, улучшить анализ рисков и помочь выявлять возможные нарушения.

Также стоит отметить, что сама по себе налоговая задолженность или наличие вопросов с налоговыми органами не являются основанием для запрета на выезд человека за границу. Такое ограничение возможно только по решению суда и в соответствии с предусмотренной законом процедурой.

Зачем налоговой службе нужна информация о пересечении границы гражданами

Данные из пограничных систем будут использоваться вместе с другими информационными ресурсами для решения нескольких задач:

Определение налогового резидентства

Информация о пребывании человека в Украине и за рубежом поможет правильно определять его налоговый статус. В частности, будет учитываться количество дней пребывания на территории Украины в течение года.

Выявление возможных нарушений

Данные о пересечении границы могут помочь выявлять случаи, когда должностные лица предприятий оформляли документы или подписывали отчетность в периоды, когда фактически находились за пределами Украины.

В налоговой также уточнили, что запросы будут формироваться только в отношении конкретных лиц или транспортных средств и только при наличии законных оснований. Каждый из них будет подтверждаться электронной подписью ответственного сотрудника, а все действия будут фиксироваться в защищенных системах.

Новый цифровой механизм должен помочь налоговой службе быстрее анализировать информацию, точнее оценивать риски и эффективнее противодействовать схемам уклонения от уплаты налогов. В то же время для граждан это не означает новых ограничений или дополнительных процедур при пересечении границы.

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