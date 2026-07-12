Налог на недвижимость с 1 июля: как узнать сумму и правильно заплатить деньги

Уплата налога на недвижимость. Фото: Новини.LIVE, Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Владельцы некоторых жилых и нежилых объектов должны уплатить налог на недвижимость в 2026 году. После 1 июля необходимо проверить, начислила ли ГНС финансовое обязательство. Мы разобрались, где найти информацию о налогах и как правильно заплатить деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать владельцам недвижимости после 1 июля 2026 года.

Как узнать о начислении налогов

Согласно статье 266.7.2 Налогового кодекса, контролирующий орган информирует плательщиков о необходимости уплаты средств до 1 июля года, следующего за базовым отчетным периодом. Поэтому украинцы уже должны получить от ГНС налоговое уведомление-решение (НУР) в бумажном или электронном формате.

Финансовое обязательство возникает в случае успешного вручения НУР, когда документ:

дали лично в руки;

отправили по почте на адрес проживания;

отправили в Электронный кабинет плательщика.

Поэтому узнать о начислении налога можно двумя способами: в письме от контролирующего органа или с помощью функционала Электронного кабинета на сайте Государственной налоговой службы. Необходимо авторизоваться на портале, зайти в раздел "ЭК для граждан" и выбрать вкладку "Общая информация".

Как уплатить налог на недвижимость

Самый простой способ — через мобильное приложение своего банка. Необходимо открыть раздел для уплаты налогов и заполнить платежную инструкцию, указав обязательную информацию, в частности:

наименование и код органа Казначейства;

IBAN-счет;

сумму начисления;

назначение платежа (код 101 и дополнительную информацию "уплата налога на недвижимость за 2025 год в соответствии с НУР").

"На следующий день после осуществления платежа проверьте зачисление в личной части Электронного кабинета плательщика. Если средства зачислены — в карточке отобразится соответствующая запись", — рассказал юрист Богдан Янкив в своем блоге.

Также украинцы могут лично обратиться в банковское учреждение и внести деньги через кассу. Сотруднику понадобятся аналогичные сведения, а также налоговый номер и ФИО плательщика (в мобильном приложении эти данные заполняются автоматически).

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