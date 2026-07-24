На валютном рынке неспокойно: что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время

Купюры доллара/евро и женщина возле пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

На валютном рынке Украины произошли непредсказуемые изменения. Обмен купюр доллара стал менее выгодным для граждан, поскольку официальный курс опять вошел в восходящий тренд. В то же время стоимость евро остается стабильной и предсказуемой.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

На пятницу, 24 июля, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,81 грн/долл. После небольшого падения показателей восходящий тренд возобновился, а в некоторых обменных пунктах американскую валюту продают по 45 грн/долл. и больше.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Экономист отметил, что причиной роста курса стало приостановление экспорта морским путем. Россия ежедневно обстреливает украинские порты, в результате чего произошла частичная блокада судоходства. Корабли не могут зайти в порты из-за высоких рисков для безопасности.

"Прекратился экспорт, прекратилось поступление выручки, то есть валюты сейчас становится меньше. Кроме того, подорожало топливо, поскольку отпала доставка по морю и одновременно выросли цены на мировом рынке. Эти факторы привели к колебаниям курса доллара", — отметил Плотников.

При этом эксперт не прогнозирует превышения отметки 45 грн/долл. в ближайшее время, ведь Национальный банк будет сдерживать девальвацию, используя свои рычаги влияния. Разве что произойдут непредвиденные события, в первую очередь — на линии фронта.

Чего ожидать от курса евро

Официальный курс гривны к евро около месяца колеблется в стабильном диапазоне, не проявляя склонности к восходящей или нисходящей тенденции. Соотношение в главной валютной паре находится на уровне 1,14 долл./евро, а средняя стоимость в обменных пунктах Украины — 51,35 грн/евро.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Сейчас еврозона в определенной степени стабильна, там нет потрясений, которые привели бы к колебаниям курса евро. В августе продолжится период отпусков в ЕС, поэтому стоит дождаться сентября, дабы увидеть дальнейшую динамику", — констатировал Алексей Плотникова.

Если соотношение в главной валютной паре существенно не изменится, официальный курс в Украине будет находиться в диапазоне 50,80-51,30 грн/евро. Однако нет оснований ожидать чего-то экстраординарного в конце июля 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут продавать коллекционерам купоно-карбованцы. За один экземпляр можно заработать несколько тысяч гривен. Эти деньги ввели в обращение временно, когда распался Советский Союз, а национальной валюты еще не было.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам стоит избавиться от некоторых купюр гривны. Речь идет о мелких номиналах, которые вывели из наличного обращения. Использовать в расчетных операциях невозможно банкноты по 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года.