На какой остров Канарского архипелага поехать в августе: самые дешевые отели

Дома на побережье, туристы и отель с бассейном. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Среди небанальных направлений для летнего отдыха — Канарские острова. Украинцы могут выбрать один из трех самых популярных курортов архипелага: Тенерифе, Гран-Канарию и Фуэртевентуру. Мы выяснили, сколько минимально стоит пятидневное проживание в отелях по состоянию на август 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит отдых на Канарских островах.

Самые дешевые отели Тенерифе

Наиболее выгодно для кошельков туристов проживать в отелях Пуэрто-де-ла-Крус. Это северная часть острова Тенерифе с черным вулканическим песком, развитой инфраструктурой, разнообразными развлечениями и незабываемой традиционной атмосферой.

Отель Sun Holidays на острове Тенерифе. Фото: скриншот

Бронирование одноместного номера на четыре ночи обойдется отдыхающим как минимум в 6 500 грн. Отель Sun Holidays расположен в 300 метрах от пляжа Хардин, он предлагает гостям бесплатное размещение с домашними животными, услуги консьержа, оздоровительные процедуры, в частности солярий, и многое другое.

Отдых на острове Гран-Канария

Это место известно большими пустынными дюнами, длинными золотистыми пляжами, высокой вулканической скалой в горах, которую считают символом Гран-Канарии, а также столицей — старым городом с историческими зданиями, нетипичной архитектурой и интересными музеями.

Отель Apartamentos Olympia на острове Гран-Канария. Фото: скриншот

Туристам, желающим остановиться в отеле на побережье Атлантического океана, стоит выбрать апартаменты Apartamentos Olympia в городе Плайя-дель-Инглес. За проживание придется заплатить 11 000 грн (четыре ночи). Отель предлагает открытый бассейн, оздоровительные услуги, семейные номера и удобства для людей с ограниченными возможностями. Пляж расположен в нескольких метрах от террасы.

Туризм на острове Фуэртевентура

Третий вариант для путешественников — поездка на второй по величине остров Канарского архипелага. Его популярность обусловлена километровыми чистыми пляжами, идеальными условиями для серфинга и вулканическими пейзажами.

Отель Cervantes Grand Vacations на острове Фуэртевентура. Фото: скриншот

В столице Пуэрто-дель-Росарио (восточное побережье Фуэртевентуры) на расстоянии 15-минутной пешей прогулки до пляжа расположен отель Cervantes Grand Vacations. Стандартный двухместный номер обойдется туристам примерно в 8 000 грн за четыре ночи проживания.

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