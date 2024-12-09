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На 50 грн дороже — какие овощи взлетели в цене в начале зимы

9 декабря 2024 14:08
Ксения Симонова - Редактор
Цены на овощи — что подорожало больше всего в декабре 2024 года
Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в начале зимы изменилась ценовая ситуация на оптовом рынке овощей. В частности, за последнюю неделю некоторые из них подорожали сразу на 50 гривен.

Об этом сообщает аналитический проект EastFruit.

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Какие овощи подорожали в начале зимы

Аналитики проанализировали цены на все популярные овощи украинского оптового рынка и пришли к выводу, что выросла в цене белокочанная капуста высокого качества, морковь и столовая свекла. Также повысилась стоимость сладкого перца, красных помидоров и чеснока.

Наиболее существенно подорожали кабачки. Так, если по состоянию на 29 ноября стоили от 60 до 70 гривен за килограмм, то уже 6 декабря цена подскочила до 110 — 120 гривен (на 50 гривен больше).

Килограмм моркови более недели назад продавали по 18-22 гривен за килограмм, а по состоянию на 6 декабря уже по 22-24 гривен.

Цена на сладкий перец подскочила со 100-110 гривен за килограмм до 135-140 гривен.

Какие овощи подешевели в декабре

Среди овощей, потерявших в цене за неделю, лидируют огурцы. Также несколько упали цены на картофель, лук и капусту цветную.

"После недавнего подорожания снова снизились отпускные цены на лук. Также подешевел картофель. Рост предложения импортного огурца на рынке привел к снижению цен на него", — пишут аналитики.

В частности, огурцы по состоянию на 29 ноября продавали от 95 до 135 гривен за килограмм, 6 декабря нижняя ценовая планка снизилась до 90 гривен, а верхняя — до 95 гривен.

Цена на картофель более недели назад составляла 23-25 гривен за килограмм, а по состоянию на 6 декабря — 22-25 гривен.

 

цены на овощи
Цены. Источник: EastFruit

Напомним, в Институте аграрной экономики считают, что к концу года вырастут цены на ряд продуктов. В частности, фрукты могут прибавить в стоимости 10%, овощи могут подорожать на 15%.

Также мы писали, что с начала года выросли цены на все виды круп. В частности, гречка подорожала до 30,98 грн за килограмм (на 7,3%), рис — до 55,23 грн (на 7,7%).

продукты рынок овощи цены в Украине цены

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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