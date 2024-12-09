Ціни на овочі — що подорожчало найбільше у грудні 2024 року

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на початку зими змінилася цінова ситуація на гуртовому ринку овочів. Зокрема, за останній тиждень деякі з них подорожчали одразу на 50 гривень.

Про це повідомляє аналітичний проєкт EastFruit.

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Які овочі подорожчали на початку зими

Аналітики проаналізували ціни на всі популярні овочі українського гуртового ринку і дійшли висновку, що зросла у ціні білокачанна капуста високої якості, морква та столові буряки. Також підвищилась вартість солодкого перцю, помідорів червоних та часнику.

Найбільш суттєво подорожчали кабачки. Так, якщо станом на 29 листопада коштували від 60 до 70 гривень за кілограм, то вже 6 грудня ціна підскочила до 110 — 120 гривень.

Кілограм моркви понад тиждень тому продавали за 18 — 22 гривень, а станом на 6 грудня вже по 22 — 24 гривень.

Ціна на солодкий перець підскочила зі 100 — 110 гривень за кілограм до 135 — 140 гривень.

Які овочі подешевшали у грудні

Серед овочів, які втратили у ціні за тиждень, лідирують огірки. Також дещо впали ціни на картоплю, цибулю та капусту цвітну.

"Після недавнього подорожчання знову знизилися відпускні ціни на цибулю. Також подешевшала картопля. Зростання пропозиції імпортного огірка на ринку призвело до зниження цін на нього", — пишуть аналітики.

Зокрема, огірки станом на 29 листопада продавали від 95 до 135 гривень за кілограм, 6 грудня нижня цінова планка знизилась до 90 гривень, а верхня — до 95 гривень.

Ціна на картоплю понад тиждень тому становила 23 — 25 гривень за кілограм, а станом на 6 грудня — 22 — 25 гривень.

Ціни. Джерело: EastFruit

Нагадаємо, в Інституті аграрної економіки вважають, що до кінця року зростуть ціни на низку продуктів. Зокрема, фрукти можуть додати у вартості 10%, овочі можуть подорожчати на 15%.

Також ми писали, що з початку року зросли ціни на всі види круп. Зокрема, гречка подорожчала до 30,98 гривні за кілограм (на 7,3%), рис — до 55,23 гривні (на 7,7 %).