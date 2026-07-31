МВД ввело новые выплаты для защитников на фронте: сколько и когда они получат

Наличные в конверте в руках, военная форма. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Удерживать самые сложные участки фронта, участвовать в штурмах и защищать позиции — повседневная работа гвардейцев, пограничников и полицейских особого назначения. Теперь государство готово платить за эту работу значительно больше: министр внутренних дел В Министерстве внутренних дел подписали приказ о новом порядке мотивационных выплат в рамках экспериментального проекта.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передают Новини.LIVE.

Сколько можно получить

Новый механизм учитывает сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы. В целом в месяц военнослужащий может получить до 460 тысяч гривен мотивационных выплат.

Размер выплат зависит от типа задач:

за непосредственное участие в боевых действиях предусмотрено до 100 тысяч гривен в месяц пропорционально отработанному времени;

за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения — 170 тысяч гривен в месяц;

служба на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта оплачивается в размере 70 тысяч гривен в месяц;

на пунктах управления — 50 тысяч гривен;

для военных-инструкторов предусмотрено от 15 до 30 тысяч гривен в месяц;

для других категорий военнослужащих — до 10 тысяч гривен.

Дополнительные выплаты за конкретные результаты

Помимо ежемесячных выплат предусмотрены и бонусы за конкретные боевые достижения. За захват вражеских позиций начисляют 40 тысяч гривен в сутки, за возвращение утраченных позиций — 20 тысяч гривен в сутки.

За каждого взятого в плен оккупанта предусмотрено 100 тысяч гривен, а за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою — 15 тысяч гривен.

Когда выплаты начнут производиться

Приказы в настоящее время находятся на государственной регистрации, после чего их опубликуют и они вступят в силу. Выплаты будут начисляться за период, начиная с 1 июня 2026 года.

Недавно Новини.LIVE рассказывали о принципе "автоматического продления" действия договоров для ветеранов-предпринимателей. В Верховной Раде планируют вынести на рассмотрение новый законопроект об отсутствии бюрократических препятствий при аренде коммунального имущества для участников боевых действий и их семей.

Также Новини.LIVE сообщали, какие выплаты могут получить военные после ранения. Получение ранений не гарантирует автоматических выплат сразу. Государство выплачивает средства в зависимости от ранения и периода лечения защитника.