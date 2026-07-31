Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика МВД ввело новые выплаты для защитников на фронте: сколько и когда они получат

МВД ввело новые выплаты для защитников на фронте: сколько и когда они получат

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 15:33
До 460 тысяч гривен в месяц: новые выплаты гвардейцам, пограничникам и полицейским
Наличные в конверте в руках, военная форма. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Удерживать самые сложные участки фронта, участвовать в штурмах и защищать позиции — повседневная работа гвардейцев, пограничников и полицейских особого назначения. Теперь государство готово платить за эту работу значительно больше: министр внутренних дел В Министерстве внутренних дел подписали приказ о новом порядке мотивационных выплат в рамках экспериментального проекта.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передают Новини.LIVE.

Сколько можно получить

Новый механизм учитывает сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы. В целом в месяц военнослужащий может получить до 460 тысяч гривен мотивационных выплат.

Размер выплат зависит от типа задач:

  • за непосредственное участие в боевых действиях предусмотрено до 100 тысяч гривен в месяц пропорционально отработанному времени;
  • за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения — 170 тысяч гривен в месяц;
  • служба на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта оплачивается в размере 70 тысяч гривен в месяц;
  • на пунктах управления — 50 тысяч гривен;
  • для военных-инструкторов предусмотрено от 15 до 30 тысяч гривен в месяц;
  • для других категорий военнослужащих — до 10 тысяч гривен.

Дополнительные выплаты за конкретные результаты

Помимо ежемесячных выплат предусмотрены и бонусы за конкретные боевые достижения. За захват вражеских позиций начисляют 40 тысяч гривен в сутки, за возвращение утраченных позиций — 20 тысяч гривен в сутки.

Читайте также:

За каждого взятого в плен оккупанта предусмотрено 100 тысяч гривен, а за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою — 15 тысяч гривен.

Когда выплаты начнут производиться

Приказы в настоящее время находятся на государственной регистрации, после чего их опубликуют и они вступят в силу. Выплаты будут начисляться за период, начиная с 1 июня 2026 года.

Недавно Новини.LIVE рассказывали о принципе "автоматического продления" действия договоров для ветеранов-предпринимателей. В Верховной Раде планируют вынести на рассмотрение новый законопроект об отсутствии бюрократических препятствий при аренде коммунального имущества для участников боевых действий и их семей.

Также Новини.LIVE сообщали, какие выплаты могут получить военные после ранения. Получение ранений не гарантирует автоматических выплат сразу. Государство выплачивает средства в зависимости от ранения и периода лечения защитника.

МВД выплаты ВСУ
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации