Мобильная связь для пенсионеров: какие тарифные планы выбрать в июле

Тарифные планы для пенсионеров в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Пенсионерам в Украине доступны бюджетные тарифные планы от мобильных операторов. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают недорогие пакеты услуг с хорошим наполнением. Мы узнали, сколько могут платить за связь пожилые люди в июле 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифные планы могут подключить пенсионеры в ближайшее время.

Тарифный план от Киевстара

Компания обеспечила специальным предложением, доступным для подключения только людям от 60 лет и лицам с инвалидностью. Оно стоит 220 грн/мес., а пакет услуг включает:

10 ГБ трафика (8 ГБ действуют в странах ЕС);

безлим на звонки в сети (номера Киевстара);

100 минут на разговоры по Украине;

100 SMS;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, базовая коллекция контента);

Домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Отдельно абоненты могут активировать Суперсилу по выбору. Например, услугу "Є зв'язок", позволяющую пользоваться мобильными приложениями Viber, WhatsApp и Google Maps на Android с тестовым доступом к Starlink Direct to Cell. Или заказать дополнительно 5 ГБ в роуминге, 300 минут на разговоры и др.

Тарифный план от Vodafone

Оператор не предоставляет отдельный тарифный план для пенсионеров, однако запустил специальную акцию POVAGA для абонентов от 55 лет. Условия простые: необходимо перенести мобильный номер в сеть Vodafone и подключить контрактный пакет Flexx Go.

Стоимость обслуживания снизится до 200 грн/мес. вместо стандартной цены 350 грн. Наполнение включает в себя 15 ГБ трафика, безлимитные звонки в сети, 500 минут на разговоры по Украине и за рубежом. Для заказа акции необходимо посетить физический магазин Vodafone с документами.

Тарифный план от lifecell

Для лиц от 55 лет запустили тарифный план подписки "Турбота", который стоит всего 190 грн/мес. Абоненты могут использовать 20 ГБ трафика, 1000 минут на звонки, безлимит на номера lifecell. Однако международный роуминг недоступен, поэтому за границей обслуживание будет ограничено.

После использования первых 50 ГБ на мобильных приложениях скорость интернет-трафика снизится до 1 Мбит/с. Для восстановления необходимо дождаться последующей оплаты тарифного плана или перезаказать пакет услуг (*700#). С акцией "Тарифная подписка" пенсионеры сэкономят до 15% на связи.

Ранее Новини.LIVE писали, какие скрытые возможности доступны абонентам Vodafone. Мобильный оператор обеспечивает клиентов скидками и акциями, помогающими сэкономить. К примеру, цены на тарифные планы снижаются в случае переноса номера в сеть.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит и что включает самый дешевый пакет услуг от lifecell. Абоненты платят всего 100 грн/мес., получая безлимитный домашний интернет и 10 ГБ мобильного трафика. За звонки нужно платить 2 грн/мин.