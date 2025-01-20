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Миллионная пенсия — кто из прокуроров подделал инвалидность

20 января 2025 16:13
Елизавета Супивская - редактор
Прокуроры с фейковой инвалидностью – кто незаконно получал пенсию
Украинские гривны. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Нескольким украинским прокурорам объявили подозрение в мошенничестве из-за схемы получения ранней пенсии благодаря оформлению инвалидности. Закон позволяет прокурорам иметь дополнительную выплату при наличии 10 лет стажа, причем частично учитывается период обучения. Это позволило нескольким чиновникам получить от Пенсионного фонда сотни тысяч гривен.

Детали рассказали в материале OBOZ.UA.

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Как работает мошенническая схема

Закон "О прокуратуре" содержит норму, которая позволяет представителям профессии получать пенсионные выплаты от ПФУ после 10 лет работы. Но важным условием является наличие группы инвалидности. Размер денежного обеспечения составляет не менее 60% от зарплаты и может достичь 90% в зависимости от стажа.

Как результат — немало прокуроров пошли в МСЭК, оформили инвалидность и начали получать раннее пенсионное обеспечение. Но далеко не каждый из них действительно имел основания для назначения группы. Когда возник скандал вокруг коррупции в МСЭК, прокуроров с инвалидностью обязали пройти повторную медицинскую экспертизу под руководством Минздрава.

Как свидетельствуют данные реестра судебных решений, уже есть минимум два человека, инвалидность которых признали фейковой. Эти люди успели накопить значительные суммы от Пенсионного фонда за несколько лет.

Кто не прошел проверку

Первым оказался заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области Тарас Горобец. В 2020 году он оформил 2 группу инвалидности, а через 3 года, имея всего 10 лет стажа, перешел на прокурорскую пенсию.

"Расследование ГБР подтвердило, что "болезни и степени функциональных нарушений и ограничения жизнедеятельности вследствие имеющихся заболеваний не соответствуют критериям установления групп инвалидности, в том числе II группы (бессрочно)". То есть инвалидность фейковая. Это также подтвердили медики", — говорится в материале.

За 4 года Тарас Горобец получил от ПФУ около 477 000 грн (с июля 2020-го по 30 ноября 2024-го). Ему сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Второй прокурор с фейковой инвалидностью — руководитель Хмельницкой окружной прокуратуры Сергей Наконечный. Врачи Каменец-Подольской МСЭК установили ему 2 группу летом 2020 года, а медики Центральной МСЭК решение отменили. За 4 года на банковский счет чиновника "накапало" 1 074 235 грн пенсии.

Наконечный также под домашним арестом, как и Тарас Горобец. Ему инкриминировали завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенном в особо крупных размерах. Наказание по статье — лишение свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, состоялось служебное расследование относительно нарушений при оформлении инвалидности в одесской прокуратуре. Группу назначили почти 10% фактически работающим прокурорам. Но подтверждения незаконного оформления документов не обнаружили.

Также мы писали, что некоторые категории украинцев могут ездить в метро бесплатно. В перечень льготников входят лица с инвалидностью, полученной вследствие участия в боевых действиях.

мошенничество прокуратура инвалидность прокуроры пенсия

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