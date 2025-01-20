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Мільйонна пенсія — хто з прокурорів підробив інвалідність

20 січня 2025 16:13
Єлизавета Супівська - редактор
Прокурори з фейковою інвалідністю – хто незаконно отримував пенсію
Українські гривні. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Деяким українським прокурорам оголосили підозру в шахрайстві через схеми отримання ранньої пенсії завдяки оформленню інвалідності. Закон дозволяє прокурорам мати додаткову виплату за наявності 10 років стажу, причому частково враховується період навчання. Це дозволило кільком посадовцям отримати від Пенсійного фонду сотні тисяч гривень.

Деталі розповіли в матеріалі OBOZ.UA.

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Як працює шахрайська схема

Закон "Про прокуратуру" містить норму, яка дозволяє представникам професії отримувати пенсійні виплати від ПФУ після 10 років роботи. Але важливою умовою є наявність групи інвалідності. Розмір грошового забезпечення становить щонайменше 60% від зарплати і може сягнути 90% залежно від стажу.

Як результат — чимало прокурорів пішли у МСЕК, оформили інвалідність і почали отримувати раннє пенсійне забезпечення. Але далеко не кожен із них дійсно мав підстави для призначення групи. Коли виник скандал довкола корупції у МСЕК, прокурорів з інвалідністю зобов’язали пройти повторну медичну експертизу під керівництвом МОЗ.

Як свідчать дані реєстру судових рішень, вже є мінімуми двоє людей, інвалідність яких визнали фейковою. Ці люди встигли накопичити значні суми від Пенсійного фонду за кілька років.

Хто не пройшов перевірку

Першим виявився заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тарас Горобець. У 2020 році він оформив 2 групу інвалідності, а через 3 роки, маючи всього 10 років стажу, перейшов на прокурорську пенсію.

"Розслідування ДБР підтвердило, що "хвороби та ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок наявних захворювань не відповідають критеріям встановлення груп інвалідності, у тому числі ІІ групи (безтерміново)". Тобто інвалідність фейкова. Це також підтвердили і медики", — йдеться в матеріалі.

За 4 роки Тарас Горобець отримав від ПФУ близько 477 000 грн (з липня 2020-го по 30 листопада 2024-го). Йому повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Покарання за статтею передбачає позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Другий прокурор із фейковою інвалідністю — керівник Хмельницької окружної прокуратури Сергій Наконечний. Лікарі Кам’янець-Подільської МСЕК встановили йому 2 групу влітку 2020 року, а медики Центральної МСЕК рішення скасували. За 4 роки на банківський рахунок посадовця "накапало" 1 074 235 грн пенсії.

Наконечний також під домашнім арештом, як і Тарас Горобець. Йому інкримінували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому в особливо великих розмірах. Покарання за статтею — позбавлення волі від 5 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відбулося службове розслідування щодо порушень при оформленні інвалідності в одеській прокуратурі. Групу призначили майже 10% фактично працюючим прокурорам. Але підтвердження незаконного оформлення документів не виявили.

Також ми писали, що деякі категорії українців можуть їздити в метро безплатно. В перелік пільговиків входять особи з інвалідністю, отриманою внаслідок участі в бойових діях.

шахрайство прокуратура інвалідність прокурори пенсія

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