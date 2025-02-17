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Квартира от государства — кто из военных получит жилье в 2025

17 февраля 2025 11:22
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Некоторым военным предоставят жилье от государства в 2025 году — условия получения
Мужчина получает ключи от квартиры. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Все украинские военнослужащие, независимо от того, являются ли они мобилизованными или служат по контракту, имеют право на жилье. При этом в Украине существуют различные формы обеспечения жилищными условиями.

О том, как государство обеспечивает жильем военных в 2025 году, объяснили в Министерстве обороны Украины.

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Какое жилье могут получить военные

Согласно законодательству Украины о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, а также в соответствии с постановлением Кабмина 2013 года, военные имеют право на несколько вариантов жилья: получение служебного помещения, аренду жилья, покупку квартиры или компенсацию за аренду. Минобороны Украины называет следующие основные способы обеспечения жильем:

  1. Постоянное жилье — военные, которые подали заявление для получения жилья от государства, становятся в очередь. Очередь формируется на основе заявлений и наличия свободного жилого фонда.
  2. Служебное жилье — предоставляется тем военным, которые несут службу вдали от своего постоянного места жительства. После завершения службы жилье должно быть передано государству или освобождено.
  3. Денежная компенсация — выплачивается, если государство не может обеспечить жильем. Полученные средства военнослужащие могут использовать на самостоятельное приобретение жилья. Сумма компенсации зависит от региона и количества членов семьи.

Как военному получить бесплатное жилье

Для получения государственного жилья бесплатно необходимо соответствовать следующим требованиям:

  1. Использование права на жилье только один раз.
  2. Военная служба в течение не менее 20 лет.
  3. Пребывание на учете в качестве лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Также военнослужащий, претендующий на жилье от государства, должен быть зарегистрирован в населенном пункте дислокации воинской части, где проходит служба.

Ранее мы писали, что участники боевых действий (УБД) имеют право на государственную поддержку, в частности льготы на оплату коммунальных услуг, таких как газ и электроэнергия. Благодаря этому их платежи за услуги могут быть значительно уменьшены.

Также мы рассказывали, что оформление льгот защитниками возможно после официального получения статуса УБД. Для получения помощи в марте необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Льготами могут воспользоваться не только защитники, а и их жены.

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