Деяким військовим нададуть житло від держави у 2025 році — умови отримання

Квартира від держави — хто з військових отримає житло у 2025
Всі українські військовослужбовці, незалежно від того, чи є вони мобілізованими або служать за контрактом, мають право на житло. При цьому в Україні існують різні форми забезпечення житловими умовами.
Про те, як держава забезпечує житлом військових у 2025 році, пояснили в Міністерстві оборони України.
Яке житло можуть отримати військові
Згідно із законодавством України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також відповідно до постанови Кабміну 2013 року, військові мають право на кілька варіантів житла: отримання службового помешкання, оренду житла, покупку квартири або компенсацію за оренду. Міноборони України називає такі основні способи забезпечення житлом:
- Постійне житло — військові, які подали заяву для отримання житла від держави, стають у чергу. Черга формується на основі заяв та наявності вільного житлового фонду.
- Службове житло — надається тим військовим, які несуть службу далеко від свого постійного місця проживання. Після завершення служби житло має бути передане державі або звільнене.
- Грошова компенсація — виплачується, якщо держава не може забезпечити житлом. Отримані кошти військовослужбовці можуть використати на самостійне придбання житла. Сума компенсації залежить від регіону і кількості членів сім’ї.
Як військовому отримати безплатне житло
Для отримання державного житла безплатно необхідно відповідати таким вимогам:
- Використання права на житло лише один раз.
- Військова служба протягом щонайменше 20 років.
- Перебування на обліку як особи, що потребує поліпшення житлових умов.
Також військовослужбовець, який претендує на житло від держави, повинен бути зареєстрований у населеному пункті дислокації військової частини, де проходить служба.
Раніше ми писали, що учасники бойових дій (УБД) мають право на державну підтримку, зокрема пільги на оплату комунальних послуг, таких як газ і електроенергія. Завдяки цьому їхні платежі за послуги можуть бути значно зменшені.
Також ми розповідали, що оформлення пільг захисниками можливе після офіційного отримання статусу УБД. Для отримання допомоги у березні необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Пільгами можуть скористатись не лише захисники, а і їх дружини.
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