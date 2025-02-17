Деяким військовим нададуть житло від держави у 2025 році — умови отримання

Чоловік отримує ключі від квартири. Фото: Pexels

Всі українські військовослужбовці, незалежно від того, чи є вони мобілізованими або служать за контрактом, мають право на житло. При цьому в Україні існують різні форми забезпечення житловими умовами.

Про те, як держава забезпечує житлом військових у 2025 році, пояснили в Міністерстві оборони України.

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Яке житло можуть отримати військові

Згідно із законодавством України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також відповідно до постанови Кабміну 2013 року, військові мають право на кілька варіантів житла: отримання службового помешкання, оренду житла, покупку квартири або компенсацію за оренду. Міноборони України називає такі основні способи забезпечення житлом:

Постійне житло — військові, які подали заяву для отримання житла від держави, стають у чергу. Черга формується на основі заяв та наявності вільного житлового фонду. Службове житло — надається тим військовим, які несуть службу далеко від свого постійного місця проживання. Після завершення служби житло має бути передане державі або звільнене. Грошова компенсація — виплачується, якщо держава не може забезпечити житлом. Отримані кошти військовослужбовці можуть використати на самостійне придбання житла. Сума компенсації залежить від регіону і кількості членів сім’ї.

Як військовому отримати безплатне житло

Для отримання державного житла безплатно необхідно відповідати таким вимогам:

Використання права на житло лише один раз. Військова служба протягом щонайменше 20 років. Перебування на обліку як особи, що потребує поліпшення житлових умов.

Також військовослужбовець, який претендує на житло від держави, повинен бути зареєстрований у населеному пункті дислокації військової частини, де проходить служба.

Раніше ми писали, що учасники бойових дій (УБД) мають право на державну підтримку, зокрема пільги на оплату комунальних послуг, таких як газ і електроенергія. Завдяки цьому їхні платежі за послуги можуть бути значно зменшені.

Також ми розповідали, що оформлення пільг захисниками можливе після офіційного отримання статусу УБД. Для отримання допомоги у березні необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Пільгами можуть скористатись не лише захисники, а і їх дружини.