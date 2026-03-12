Видео
Главная Экономика Кто должен немедленно оцифровать трудовую книжку — четыре категории граждан

Кто должен немедленно оцифровать трудовую книжку — четыре категории граждан

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 16:10
Трудовая книжка — кому из украинцев надо оцифровать документ в марте 2026
Украинцы должны оцифровать трудовые книжки. Фото: УНИАН, zak.tax.gov.ua, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы должны оцифровать свои бумажные трудовые книжки до 10 июня 2026 года для формирования электронного каталога, который гарантирует сохранность данных о стаже. Можно передать сканкопии документа через веб-портал Пенсионного фонда или осуществить оцифровку записей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому в первую очередь необходимо оцифровать трудовую книжку.

Читайте также:

Чьи трудовые книжки надо оцифровать в марте

Работодатели и сотрудники имеют время до 10 июня 2026 года для выполнения этого обязательства. Однако существуют категории украинцев, чьи документы стоит оцифровать в первую очередь. По информации ПФУ, приоритетность предоставляется сведениям о трудовой деятельности лиц:

  • которым до выхода на пенсию по возрасту осталось два и менее лет;
  • за период до 1 июля 2000 года.

Также на практике удалось определить еще две категории работников, которым следует подать отсканированные копии трудовой книжки как можно скорее. На специализированном портале Kadroland речь идет о:

  • мобилизованных в марте 2026 года;
  • рабочих, у которых с марта начинается отпуск по уходу за ребенком, приостановление действия трудового договора или длительный (больше месяца) неоплачиваемый отпуск.

"Как только будет подан Объединенный зарплатный отчет без начисления и выплаты дохода и ЕСВ, связь "работодатель-сотрудник" будет разорвана и передать сканкопию трудовой книжки работодатель уже не сможет", — уточнили на портале.

Другими словами, трудовые отношения между руководителем и подчиненным не прекратятся, однако передать сканкопию книжки не получится.

Как правильно оцифровывать трудовую книжку

Сотрудники могут воспользоваться функционалом личного кабинета на веб-портале ПФУ, имея электронную квалифицированную подпись. Алгоритм действий выглядит так:

  • в разделе "Коммуникации с ПФУ" в левом боковом меню открыть вкладку "Сведения о трудовых отношениях";
  • заполнить данные;
  • предоставить согласие на обработку персональных данных;
  • загрузить сканированные копии страниц трудовой книжки;
  • подписать и кликнуть на "Отправить в ПФУ".

Чтобы документы точно приняли, стоит проследить за соблюдением технических требований. Сканкопии должны быть изготовлены в цветном варианте с оригиналов и поданы в хронологическом порядке. Изображения надо сохранять в форматах JPG или PDF, дабы размер каждого файла не превышал 1 МБ. Рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут получать ежемесячную выплату от 8 600 до 26 000 грн в 2026 году. Речь идет о лицах с особыми заслугами перед государством и членах семей погибших защитников.

Также мы писали, что работники могут рассчитывать на денежную компенсацию за неиспользованный отпуск в случае увольнения или в других предусмотренных событиях. Однако перечень обстоятельств ограничен.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
