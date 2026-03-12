Трудовая книжка — кому из украинцев надо оцифровать документ в марте 2026

Кто должен немедленно оцифровать трудовую книжку — четыре категории граждан
Украинцы должны оцифровать свои бумажные трудовые книжки до 10 июня 2026 года для формирования электронного каталога, который гарантирует сохранность данных о стаже. Можно передать сканкопии документа через веб-портал Пенсионного фонда или осуществить оцифровку записей.
Чьи трудовые книжки надо оцифровать в марте
Работодатели и сотрудники имеют время до 10 июня 2026 года для выполнения этого обязательства. Однако существуют категории украинцев, чьи документы стоит оцифровать в первую очередь. По информации ПФУ, приоритетность предоставляется сведениям о трудовой деятельности лиц:
- которым до выхода на пенсию по возрасту осталось два и менее лет;
- за период до 1 июля 2000 года.
Также на практике удалось определить еще две категории работников, которым следует подать отсканированные копии трудовой книжки как можно скорее. На специализированном портале Kadroland речь идет о:
- мобилизованных в марте 2026 года;
- рабочих, у которых с марта начинается отпуск по уходу за ребенком, приостановление действия трудового договора или длительный (больше месяца) неоплачиваемый отпуск.
"Как только будет подан Объединенный зарплатный отчет без начисления и выплаты дохода и ЕСВ, связь "работодатель-сотрудник" будет разорвана и передать сканкопию трудовой книжки работодатель уже не сможет", — уточнили на портале.
Другими словами, трудовые отношения между руководителем и подчиненным не прекратятся, однако передать сканкопию книжки не получится.
Как правильно оцифровывать трудовую книжку
Сотрудники могут воспользоваться функционалом личного кабинета на веб-портале ПФУ, имея электронную квалифицированную подпись. Алгоритм действий выглядит так:
- в разделе "Коммуникации с ПФУ" в левом боковом меню открыть вкладку "Сведения о трудовых отношениях";
- заполнить данные;
- предоставить согласие на обработку персональных данных;
- загрузить сканированные копии страниц трудовой книжки;
- подписать и кликнуть на "Отправить в ПФУ".
Чтобы документы точно приняли, стоит проследить за соблюдением технических требований. Сканкопии должны быть изготовлены в цветном варианте с оригиналов и поданы в хронологическом порядке. Изображения надо сохранять в форматах JPG или PDF, дабы размер каждого файла не превышал 1 МБ. Рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi.
Что еще нужно знать украинцам
