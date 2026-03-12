Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Кому з українців треба негайно оцифрувати трудову книжку — чотири категорії

Кому з українців треба негайно оцифрувати трудову книжку — чотири категорії

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 16:10
Трудова книжка — хто з українців повинен оцифрувати документ у березні
Українці повинні оцифрувати трудові книжки. Фото: УНІАН, zak.tax.gov.ua, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Українці мають час до 10 червня 2026 року для оцифрування своїх паперових трудових книжок. Мета — сформувати електронний каталог, який гарантує збереження даних про стаж. Можна передати сканкопії документа через вебпортал Пенсійного фонду або здійснити оцифрування записів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому першочергово необхідно оцифрувати трудову книжку.

Реклама
Читайте також:

Чиї трудові книжки треба оцифрувати в березні

Роботодавці та працівники мають час до 10 червня 2026 року для виконання цього зобов’язання. Однак існують категорії українців, чиї документи варто оцифрувати першочергово. За інформацією ПФУ, пріоритетність надається відомостям про трудову діяльність осіб:

  • яким до виходу на пенсію за віком залишилося два і менше років;
  • за період до 1 липня 2000 року.

Також на практиці вдалося визначити ще дві категорії працівників, яким варто подати відскановані копії трудової книжки якомога швидше. На спеціалізованому порталі Kadroland йдеться про:

  • мобілізованих у березні 2026 року;
  • робітників, у яких з березня починається відпустка для догляду за дитиною, призупинення дії трудового договору чи тривала (понад місяць) неоплачувана відпустка.

"Щойно буде подано Об’єднаний зарплатний звіт без нарахування та виплати доходу та ЄСВ, зв’язок "роботодавець-працівник" буде розірвано і передати сканкопію трудової книжки роботодавець вже не зможе", — уточнили на порталі.

Іншими словами, трудові відносини між керівником і підлеглим не припиняться, однак передати сканкопію книжки не вийде.

Як правильно цифрувати трудову книжку

Працівники можуть скористатися функціоналом особистого кабінету на вебпорталі ПФУ, маючи власний електронний кваліфікований підпис. Алгоритм дій має такий вигляд:

  • в розділі "Комунікації з ПФУ" в лівому боковому меню відкрити вкладку "Відомості про трудові відносини";
  • заповнити дані;
  • надати згоду на обробку персональних даних;
  • завантажити скановані копії сторінок трудової книжки;
  • підписати і клікнути на "Відправити до ПФУ".

Щоб документи точно прийняли, варто простежити за дотриманням технічних вимог. Сканкопії мають бути виготовлені в кольоровому варіанті з оригіналів і подані в хронологічному порядку. Зображення треба зберігати у форматах JPG або PDF, щоб розмір кожного файлу не перевищував 1 МБ. Рекомендована якість сканування — 300 dpi.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть отримувати щомісячну виплату від 8 600 до 26 000 грн у 2026 році. Йдеться про осіб з особливими заслугами перед державою і членів сімей загиблих захисників.

Також ми писали, що працівники можуть розраховувати на грошову компенсацію за невикористану відпустку в разі звільнення чи в інших передбачених випадках. Однак перелік обставин обмежений.

працівники Пенсійний Фонд роботодавці трудов книжка трудовий стаж
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації