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Конкурс на нового директора БЭБ — что известно о кандидате

22 января 2025 10:56
Елизавета Супивская - редактор
БЭБ ищет нового директора – кто сообщил об участии в конкурсе
Вход в здание Бюро экономической безопасности. Фото: esbu.gov.ua
Елизавета Супивская - редактор

Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявило конкурс на должность директора. Стало известно имя одного из кандидатов — Руслан Пахомов. Он является основателем и бывшим руководителем службы борьбы с киберпреступностью МВД Украины и экспертом по государственным трансформациям.

Об этом Руслан Пахомов сообщил на странице в социальной сети Facebook.

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Что известно о кандидате

Работал в органах внутренних дел, занимая должности старшего оперуполномоченного Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, МВД Украины по направлению интернет-преступлений, и руководителя службы борьбы с киберпреступностью.

В 2012 году идейные убеждения и ценностная несовместимость с руководством МВД заставила Руслана Пахомова покинуть органы внутренних дел. Но завершение карьеры стало громким в хорошем смысле, поскольку напоследок ему удалось реализовать резонасный кейс по закрытию украинского пиратского файлового хранилища ex.ua.

После увольнения начал заниматься бизнесом. С апреля по сентябрь 2023-го совместно с командой "Форсего Украина" Пахомов проводил технический аудит Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), в 2024-м осуществлял функциональный аудит и разработку концепции обновленной ЕСИКС.

Также с начала 2024 года занимается исследованием процессов функционирования БЭБ.

"От БЭБ зависит, будет ли наша экономика здоровой и сильной, а сильная экономика — это стабильная политика, это гарантии безопасности, это приглашение в международные союзы и альянсы, это то, что надо нам всем. Решение принял, документы подал. С вашей поддержкой вместе поборемся и вместе победим", — написал он в Facebook, сообщив об участии в конкурсе на должность директора БЭБ.

 

Конкурс на нового директора БЭБ — что известно о кандидате - фото 1
Пост Руслана Пахомова в Facebook. Фото: скриншот

Какие требования к новому директору БЭБ

Бюро экономической безопасности принимает заявки от кандидатов до 24 января 2025 года. Условиями участия в конкурсе являются:

  • наличие гражданства Украины;
  • возраст от 35 лет;
  • высшее юридическое или экономическое образование;
  • опыт работы по специальности не менее 10 лет;
  • опыт на руководящих должностях — минимум 5 лет;
  • владение государственным языком;
  • высокий уровень добропорядочности, компетентности и лидерских качеств.

Претенденты на должность директора должны пройти тестирование общих навыков и знаний законодательства, выполнить практические задания, посетить психолога и успешно пройти проверку на добропорядочность. После этого еще предстоит финальное собеседование.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов. Директор государственного завода в Полтавской области за три года присвоил почти 2,5 млрд гривен. Выяснилось, что чиновник продавал этиловый спирт под видом спиртового растворителя, дабы не облагать его акцизом.

Также мы писали, что директор одесского коммунального предприятия "Сервисный центр" ежегодно подает декларации об имуществе и доходах, но не указывает, чем владеет. По отчетности у чиновника нет ни недвижимости, ни автомобиля.

работа Бюро экономической безопасности конкурс должность госслужащие

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