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Конкурс на нового директора БЕБ — що відомо про кандидата

22 січня 2025 10:56
Єлизавета Супівська - редактор
БЕБ шукає нового директора – хто повідомив про участь у конкурсі
Вхід у будівлю Бюро економічної безпеки. Фото: esbu.gov.ua
Єлизавета Супівська - редактор

Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосило конкурс на посаду директора. Стало відомо ім’я одного з кандидатів — Руслан Пахомов. Він є колишнім керівником служби боротьби з кіберзлочинністю МВС України та експертом із державних трансформацій.

Про це Руслан Пахомов повідомив на сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Що відомо про кандидата

До 2012 року працював у органах внутрішніх справ, займавши посади старшого оперуповноваженого Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, МВС України за напрямком інтернет-злочинів, і керівника відділу боротьби з кіберзлочинністю.

Після звільнення почав займатися бізнесом, зокрема на посаді адміністративного директора ТОВ "Медіа Група Україна". У 2021 році Руслан Пахомов заснував компанію "Ентерпрайз бізнес солюшнз", а з початку 2024-го займається дослідженням процесів функціонування БЕБ.

"Від БЕБ залежить, чи буде наша економіка здоровою і сильною, а сильна економіка — це стабільна політика, це гарантії безпеки, це запрошення в міжнародні союзи та альянси, це те, що треба нам всім. Рішення прийняв, документи подав. З вашою підтримкою разом поборемось і разом переможемо", — написав він у Facebook, повідомивши про участь у конкурсі на посаду директора БЕБ.

 

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Пост Руслана Пахомова у Facebook. Фото: скриншот

Які вимоги до нового директора БЕБ

Бюро економічної безпеки приймає заявки від кандидатів до 24 січня 2025 року. Умовами участі в конкурсі є:

  • наявність громадянства України;
  • вік від 35 років;
  • вища юридична або економічна освіта;
  • досвід роботи за спеціальністю не менше 10 років;
  • досвід на керівних посадах — мінімум 5 років;
  • володіння державною мовою;
  • високий рівень доброчесності, компетентності та лідерських якостей.

Претенденти на посаду директора повинні пройти тестування загальних навичок і знань законодавства, виконати практичні завдання, відвідати психолога та успішно пройти перевірку на доброчесність. Після цього ще чекає фінальна співбесіда.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків. Директор державного заводу в Полтавській області за три роки привласнив майже 2,5 млрд гривень. З’ясувалося, що посадовець продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, аби не обкладати його акцизом.

Також ми писали, що директор одеського комунального підприємства "Сервісний центр" щороку подає декларації про майно і доходи, але не вказує, чим володіє. За звітністю у посадовця немає ні нерухомості, ані автомобіля.

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