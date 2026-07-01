Кондиционер заливает тротуар и прохожих: какое наказание грозит в Украине и за рубежом

Штрафуют ли за конденсат из кондиционеров в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В некоторых странах Европы даже обычная вода, капающая из кондиционера, может стать причиной штрафа. В частности, в Румынии владельцы жилья обязаны правильно организовать отвод конденсата от наружных блоков. Если вода стекает на тротуар или дорогу, придется заплатить немалую сумму. В Украине же с такими нарушениями ситуация несколько сложнее.

О том, могут ли оштрафовать украинцев за конденсат из кондиционера, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Предусмотрен ли штраф за конденсат из кондиционера в Украине

На общегосударственном уровне в Украине нет отдельной нормы, которая предусматривала бы административное наказание за то, что вода из кондиционера стекает на тротуар.

Несколько лет назад в Верховной Раде рассматривался законопроект №4619, который предлагал ввести ответственность за неправильно установленные кондиционеры.

В частности, речь шла о случаях, когда конденсат стекает на фасады домов, асфальт или попадает на прохожих. Документ предусматривал штраф:

в размере 1 700 гривен за первое нарушение;

в размере 3 400 гривен — если такое нарушение повторится в течение года.

Однако законопроект так и не был принят, поэтому эти нормы не вступили в силу. Впрочем, это не означает, что владельцы кондиционеров полностью освобождены от ответственности.

Органы местного самоуправления могут утверждать собственные правила благоустройства, которые определяют порядок установки наружных блоков кондиционеров и отвода конденсата. Если такие требования действуют в конкретной общине, за их нарушение могут привлечь к административной ответственности.

Кроме того, если вода из кондиционера станет причиной повреждения чужого имущества или нанесет вред здоровью людей, владельцу оборудования придется возмещать убытки в соответствии с нормами законодательства.

Какой штраф могут получить украинцы из-за кондиционера в Румынии

В румынском издании Realitatea напомнили, что законодательство страны запрещает сбрасывать конденсат из кондиционеров на тротуары или проезжую часть. Владельцы наружных блоков должны обеспечить надлежащий отвод воды, чтобы она не мешала пешеходам и не наносила ущерб объектам городской инфраструктуры.

За несоблюдение правил благоустройства местные власти могут наложить штраф, размер которого достигает нескольких тысяч румынских леев (примерно 20 тысяч гривен).

Эти требования касаются не только граждан Румынии. После начала полномасштабной войны в страну переехали десятки тысяч украинцев, поэтому они также обязаны соблюдать местные правила.

Ранее Новини.LIVE писали, что в большинстве стран кондиционер дома — привычное явление. Однако в Германии они до сих пор не очень распространены. Хотя лето становится все жарче, там системы охлаждения есть лишь в немногих домах и квартирах.

Также Новини.LIVE сообщали, что тем, кто самовольно меняет или обновляет газовое оборудование без согласования со специалистами, следует быть осторожными. За такие действия могут выписать крупный штраф. Чаще всего наказание получают владельцы, которые устанавливают более мощные котлы или подключают новые газовые приборы без внесения соответствующих изменений в документы.