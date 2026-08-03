Когда УБД получат компенсацию за коммунальные услуги: сроки в августе

Счета за коммунальные услуги, удостоверение УБД в руке, карточка в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, могут воспользоваться рядом государственных социальных гарантий, в числе которых — компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплаты осуществляются по установленному графику, а их размер зависит от установленных социальных нормативов.

Когда участники боевых действий получат компенсацию за коммунальные услуги в августе, рассказывают Новини.LIVE.

Когда УБД получат компенсацию за коммунальные услуги

Порядок предоставления льгот в денежной форме на оплату жилищно-коммунальных услуг определен постановлением Кабинета Министров Украины. Согласно этим правилам, компенсация начисляется ежемесячно.

После обращения гражданина Пенсионный фонд Украины рассматривает заявление о назначении льготы в течение 10 рабочих дней. После принятия решения заявителя информируют о назначении или отказе не позднее чем через три дня.

В дальнейшем Пенсионный фонд ежемесячно до 25 числа формирует реестры получателей компенсации. После завершения всех процедур средства перечисляются на банковские счета льготников.

В большинстве случаев деньги поступают около 5 числа следующего месяца. В то же время иногда возможны технические или организационные задержки, из-за которых выплата может поступить на несколько дней позже.

Каков размер компенсации за коммунальные услуги, предусмотрен для УБД

Право на льготы для участников боевых действий определено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Документ предусматривает компенсацию в размере 75% стоимости отдельных жилищно-коммунальных услуг.

В частности, государство возмещает:

75 % стоимости квартплаты;

75% расходов на природный газ, централизованное и индивидуальное отопление, электроэнергию, водоснабжение, водоотведение и услуги по управлению бытовыми отходами;

75 % стоимости твердого или жидкого печного топлива для жилья без централизованного отопления.

Механизм выплаты работает по принципу компенсации. Сначала владелец жилья полностью оплачивает счета за потребленные услуги, после чего государство возвращает на его банковский счет сумму, соответствующую 75% стоимости услуг, подпадающих под льготу.

При этом компенсация распространяется только на объемы потребления, не превышающие установленные государством социальные нормативы. Например, при расчете льготы на оплату жилья и отопления учитывается площадь не более 21 квадратного метра на каждого члена семьи, а также дополнительно 10,5 квадратного метра на домохозяйство в целом. Если жилая площадь превышает эти нормативы, компенсация начисляется только в пределах установленных государством показателей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько военным выплатят за коммунальные услуги в августе. Сумма в первую очередь зависит от социальных нормативов. Кроме того, на размер выплат влияют состав семьи УБД и площадь жилья.

Также Новини.LIVE писали, зависит ли размер льготы для УБД от доходов семьи. Льгота распространяется на оплату электроэнергии, газа, отопления, водоснабжения, водоотведения, вывоза бытовых отходов и квартплаты. Она начисляется только в пределах лимитов, установленных законодательством.