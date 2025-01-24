Такси Uklon может получить нового владельца — кто покупает

Люди проходят мимо центра обслуживания мобильного оператора Киевстар. Фото: УНИАН

Телеком-компания "Киевстар" в 2025 году может приобрести украинский онлайн-сервис такси Uklon. Покупка связана, вероятно, с предстоящим выходом мобильного оператора на биржу Nasdaq.

Об этом пишет издание Forbes Ukraine.

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Известно, что "Киевстар" уведомил о своих планах Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в декабре 2024 года. Сейчас полученные заявления находятся на рассмотрении.

Как рассказал журналистам коммерческий директор Concorde Capital Александр Паращий, сделка превратит "Киевстар" в диджитал-компанию, что поможет при выходе на биржу.

"Киевстар" сейчас имеет много денег из-за запрета на выплату дивидендов за границу", — объяснил бизнесмен.

Отмечается, что подготовка к выходу на биржу Nasdaq уже происходит. Ожидается, что это произойдет в конце второго — начале третьего квартала 2025 года.

При этом Паращий считает, что покупка Uklon никак не повлияет на оценку "Киевстара" в контексте выхода компании на биржу.

"Кэш на счетах "Киевстар" заложен в потенциальную оценку компании на бирже. Если они за этот кэш покупают актив по справедливой цене, для инвесторов ничего не меняется", — сказал он.

Что касается суммы будущей сделки, то покупка Uklon, как считают журналисты, будет стоить "Киевстар" от 40 до 80 млн долл. Интересно, что в третьем квартале 2024-го мобильный оператор нарастил свой доход до 10,3 млрд долл.

Напомним, что мобильные операторы, среди которых и "Киевстар", могут получить от правительства статус критически важных для экономики предприятий. Это позволит обеспечить абонентов в Украине бесперебойной мобильной связью.

Также отметим, что Uklon с началом полномасштабной войны в 2022 году финансово поддерживает Вооруженные силы Украины. Так, в 2024-м компания направила на нужды ВСУ более 90 млн грн.