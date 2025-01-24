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Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

24 січня 2025 19:21
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Таксі Uklon може отримати нового власнике — хто купує
Люди проходять повз центр обслуговування мобільного оператора Київстар. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Телеком-компанія "Київстар" у 2025 році може придбати український онлайн-сервіс таксі Uklon. Купівля пов'язана, ймовірно, з майбутнім виходом мобільного оператора на біржу Nasdaq.

Про це пише видання Forbes Ukraine.

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Відомо, що "Київстар" повідомив про свої плани Антимонопольний комітет України (АМКУ) у грудні 2024 року. Наразі отримані заяви перебувають на розгляді. 

Як розповів журналістам комерційний директор Concorde Capital Олександр Паращій, угода перетворить "Київстар" на діджитал-компанію, що допоможе під час виходу на біржу. 

"Київстар" зараз має багато грошей через заборону на виплату дивідендів за кордон", —  пояснив бізнесмен.

Зазначається, що підготовка до виходу на біржу Nasdaq вже відбувається. Очікується, що це станеться наприкінці другого — на початку третього кварталу 2025 року. 

При цьому Паращій вваажає, що купівля Uklon ніяк не вплине на оцінку "Київстар" в контексті виходу компанії на біржу.

"Кеш на рахунках "Київстар" закладений в потенційну оцінку компанії на біржі. Якщо вони за цей кеш купують актив за справедливою ціною — для інвесторів нічого не змінюється", — сказав він. 

Щодо суми майбутньої угоди, то купівля Uklon, як вважають журналісти, коштуватиме "Київстар" від 40 до 80 млн дол. Цікаво, що у третьому кварталі мобільний оператор наростив свій дохід до 10,3 млрд дол. 

Нагадаємо, що мобільні оператори, серед яких і "Київстар", можуть отримати від уряду статут критично важливих для економіки підприємств. Це дозволить забезпечити абонентів в Україні безперебійним мобільним зв'язком. 

Також зазначимо, що Uklon з початком повномасштабної війни у 2022 році фінансово підтримує Збройні сили України. Так, у 2024-му компанія спрямувала на потреби ЗСУ понад 90 млн грн.

гроші таксі Київстар бізнес угода

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