Киевстар запустил тарифный план для отдельной категории абонентов: кто может подключить

Магазин Киевстар, женщина с телефоном, деньги в руках. Фото: Google Maps, Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Популярный оператор мобильной связи предложил специальный тарифный план для детей и подростков. Абоненты Киевстара могут подключить пакет услуг "Детский" на выгодных условиях. Со временем компания будет анонсировать новые преимущества пользования семьям с детьми.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Что включает тариф и сколько стоит

Пакет услуг "Детский" запустили для абонентов от 6 до 16 лет. Он стоит 270 грн/мес. или 2 000 грн/год. В тарифном плане объединили специальные возможности для обучения, общения и досуга, плюс включили дополнительные сервисы, которые помогут родителям контролировать расходы.

За свои деньги клиенты мобильного оператора получат такое наполнение:

безлим на звонки в сети;

300 минут на другие мобильные и городские сети Украины;

20 ГБ трафика;

50 SMS;

"Мы вместе" — звонки на любимый номер Киевстара без денег на счете;

"Знание без границ" — отсутствие тарификации при пользовании государственными, образовательными и развлекательными сервисами.

В то же время тарифный план не содержит Суперсил, дневных пакетов и минут для международных звонков, кроме "Роуминга как дома". Дополнительно предусмотрена услуга "Эксклюзивный номер" на стандартных условиях, чтобы родители могли подключить выбранную комбинацию цифр.

"Одним из ключевых преимуществ Детского тарифа является защита от непредвиденных расходов. Он разработан так, чтобы ребенок не мог случайно потратить больше средств, чем предусмотрено условиями тарифа", — уточнили в Киевстаре.

Как только иссякнут пакетные минуты, объем мобильного интернета и сообщения, дополнительная тарификация применяться не будет. Специальные сервисы могут активировать только родители или опекуны при необходимости.

Как подключить тарифный план "Детский"

Месячные пакеты доступны для подключения с 7 августа 2026 года, а годовые выйдет активировать только с 13 августа. Дабы воспользоваться предложением, нужно посетить любой магазин компании в Украине. Дистанционное оформление договора не предусматривается.

Специалисты Киевстара помогут родителям подключить тарифный план через мобильное приложение "Дія". Следует заранее убедиться, что свидетельство о рождении ребенка отображается в телефоне. Со временем оператор анонсирует новые преимущества использования пакета "Детский".

Ранее Новини.LIVE писали, что корпоративные абоненты Киевстара могут воспользоваться скидкой 50% на оплату услуги. Речь идет об аренде выделенного сервера в Kyivstar Cloud. Сниженная цена будет действовать в течение 12 месяцев обслуживания, однако распространяется лишь на один сервер.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую новую суперсилу предложил Киевстар своим клиентам в августе 2026 года. За каждую оплату тарифного плана будут насчитывать 100 медиаторов в приложении Uklon. Их можно потратить на поездки и сэкономить деньги.