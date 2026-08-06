Киевстар предоставил скидку 50% на оплату услуги до конца 2026 года: кто может воспользоваться

Магазин Киевстара, женщина с документами, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Известный мобильный оператор Украины предложил клиентам скидку 50% на востребованную услугу. Абоненты Киевстара могут сэкономить на аренде выделенных серверов в дата-центре компании. Акция продлится до 31 декабря 2026 года в рамках обслуживания корпоративных клиентов.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Скидка 50% от Киевстара

С 6 августа и до конца года бизнес-клиенты мобильного оператора могут арендовать выделенный сервер в Kyivstar Cloud за полцены. Предложение доступно только тем, кто ранее не пользовался услугой в конфигурации HP7000, BL460c Gen10 — Intel® Xeon® Gold 6138 v4 CPU @ 2.00GHz, 80 vCPU256Gb, RAM 2400MHz, 1.5ТБ Storage.

Сниженная цена распространяется на 12 месяцев обслуживания, однако не применима к дополнительным возможностям, доступным для активации в пределах Kyivstar Cloud. Стоимость других серверов, подключенных к ЕГРПОУ, будет рассчитываться на общих условиях, без скидки 50%.

"Выделенные серверы дают компаниям больше возможностей для управления собственной инфраструктурой: обеспечивают гарантированные вычислительные ресурсы, высокую производительность и гибкость в настройке среды в соответствии с потребностями бизнеса", — пояснили в Киевстаре.

Сколько стоят услуги Kyivstar Cloud

По состоянию на август 2026 года корпоративным абонентам доступны такие услуги:

выделенный сервер — 56 000 грн/мес;

дополнительное дисковое пространство — 900 грн/мес. за 1 ТВ;

скоростное хранилище данных — 1 750 грн/мес;

программное обеспечение от PROXMOX VE — до 62 358,78 грн/год.

Также новым пользователям выделенных серверов доступный тестовый период на 30 дней стоимостью 1 грн. Подключение производится в течение 10 дней с момента подписания договора. Чтобы заказать обслуживание в пределах Kyivstar Cloud, необходимо обратиться к персональному менеджеру или оставить заявку на официальном сайте компании.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар запустил новую Суперсилу для абонентов. Пользователи могут получать 100 медиаторов за оплату тарифного плана. Их нужно тратить на поездки в Uklon, которые станут дешевле благодаря накопленным бонусам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что абоненты Киевстара могут заказать эксклюзивный номер со скидкой 50%. Мобильный оператор продлил действие выгодной акции до конца августа 2026 года. За простые номера придется заплатить всего 300 грн вместо 600 грн.