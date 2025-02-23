Бесплатный проезд в метро — для кого будут льготы в марте 2025 года

Люди в метрополитене. Фото: УНИАН

Ежедневно тысячи киевлян и гостей столицы пользуются метрополитеном, ведь это быстрый и удобный способ передвижения по городу. Стоимость одной поездки составляет 8 гривен, однако некоторые категории граждан имеют право на бесплатный проезд.

О том, кто из украинцев будет иметь право на бесплатный проезд в метро в марте 2025 года, отмечается на сайте Киевской подземки.

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Кто имеет право на бесплатный проезд в метро

Для многих украинцев метро остается не только удобным, но и доступным вариантом передвижения, ведь некоторые категории граждан могут пользоваться им бесплатно. Это касается:

Военнослужащих с инвалидностью вследствие боевых действий. Родителей погибших, умерших или пропавших без вести защитников Украины. Ветеранов военной службы, органов внутренних дел, пожарной охраны. Бывших сотрудников Нацполиции, налоговой милиции, Госслужбы спецсвязи. Бывших работников Государственной уголовно-исполнительной службы и гражданской защиты.

Кто еще имеет право на льготный проезд в метро

Право на бесплатный проезд имеют также лица, которые пострадали от аварии на ЧАЭС:

ликвидаторы 2-й категории;

дети с инвалидностью, которые подверглись последствиям катастрофы;

люди с инвалидностью, связанной с ликвидацией или влиянием аварии.

Кроме того, льготы в подземке имеют:

Ветераны боевых действий (при наличии соответствующего удостоверения или "Карточки киевлянина"). Лица с инвалидностью вследствие боевых действий и их сопровождающие (по подтверждающим документам). Граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства (по предъявлению удостоверения или официальной справки). Участники Второй мировой войны и другие лица, имеющие соответствующие льготы согласно действующему законодательству.

Чтобы воспользоваться правом на льготный проезд, необходимо иметь при себе соответствующий документ, подтверждающий статус.

Ранее мы писали, что из-за войны и связанных с ней ограничений на перемещение часть граждан не имеет возможности путешествовать, однако многие украинцы все же пользуются международными автобусными рейсами. Чтобы избежать проблем в дороге, стоит тщательно подходить к выбору перевозчика.

Также мы рассказывали, что метро остается одним из самых комфортных видов общественного транспорта, однако его использование регламентируется четкими правилами. В соответствии с действующими нормами, отдельным категориям пассажиров может быть отказано в проезде.