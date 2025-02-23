Бесплатный проезд в метро — для кого будут льготы в марте 2025 года

Кто не будет платить за метро в марте — перечень льготников
Ежедневно тысячи киевлян и гостей столицы пользуются метрополитеном, ведь это быстрый и удобный способ передвижения по городу. Стоимость одной поездки составляет 8 гривен, однако некоторые категории граждан имеют право на бесплатный проезд.
О том, кто из украинцев будет иметь право на бесплатный проезд в метро в марте 2025 года, отмечается на сайте Киевской подземки.
Кто имеет право на бесплатный проезд в метро
Для многих украинцев метро остается не только удобным, но и доступным вариантом передвижения, ведь некоторые категории граждан могут пользоваться им бесплатно. Это касается:
- Военнослужащих с инвалидностью вследствие боевых действий.
- Родителей погибших, умерших или пропавших без вести защитников Украины.
- Ветеранов военной службы, органов внутренних дел, пожарной охраны.
- Бывших сотрудников Нацполиции, налоговой милиции, Госслужбы спецсвязи.
- Бывших работников Государственной уголовно-исполнительной службы и гражданской защиты.
Кто еще имеет право на льготный проезд в метро
Право на бесплатный проезд имеют также лица, которые пострадали от аварии на ЧАЭС:
- ликвидаторы 2-й категории;
- дети с инвалидностью, которые подверглись последствиям катастрофы;
- люди с инвалидностью, связанной с ликвидацией или влиянием аварии.
Кроме того, льготы в подземке имеют:
- Ветераны боевых действий (при наличии соответствующего удостоверения или "Карточки киевлянина").
- Лица с инвалидностью вследствие боевых действий и их сопровождающие (по подтверждающим документам).
- Граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства (по предъявлению удостоверения или официальной справки).
- Участники Второй мировой войны и другие лица, имеющие соответствующие льготы согласно действующему законодательству.
Чтобы воспользоваться правом на льготный проезд, необходимо иметь при себе соответствующий документ, подтверждающий статус.
Ранее мы писали, что из-за войны и связанных с ней ограничений на перемещение часть граждан не имеет возможности путешествовать, однако многие украинцы все же пользуются международными автобусными рейсами. Чтобы избежать проблем в дороге, стоит тщательно подходить к выбору перевозчика.
Также мы рассказывали, что метро остается одним из самых комфортных видов общественного транспорта, однако его использование регламентируется четкими правилами. В соответствии с действующими нормами, отдельным категориям пассажиров может быть отказано в проезде.
Читайте Новини.LIVE!