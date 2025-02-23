Безплатний проїзд в метро — для кого будуть пільги в березні 2025

Люди в метрополітені. Фото: УНІАН

Щодня тисячі киян та гостей столиці користуються метрополітеном, адже це швидкий та зручний спосіб пересування містом. Вартість однієї поїздки становить 8 гривень, проте деякі категорії громадян мають право на безплатний проїзд.

Про те, хто з українців матиме право на безплатний проїзд в метро в березні 2025 року, зазначається на сайті Київської підземки.

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Хто має право на безплатний проїзд в метро

Для багатьох українців метро залишається не лише зручним, а й доступним варіантом пересування, адже деякі категорії громадян можуть користуватись ним безплатно. Це стосується:

Військовослужбовців з інвалідністю внаслідок бойових дій. Батьків загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників України. Ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, пожежної охорони. Колишніх співробітників Нацполіції, податкової міліції, Держслужби спецзв’язку. Колишніх працівників Державної кримінально-виконавчої служби й цивільного захисту.

Хто ще має право на пільговий проїзд в метро

Право на безплатний проїзд мають також особи, які постраждали від аварії на ЧАЕС:

ліквідатори 2-ї категорії;

діти з інвалідністю, які зазнали наслідків катастрофи;

люди з інвалідністю, пов’язаною з ліквідацією або впливом аварії.

Окрім того, пільги в підземці мають:

Ветерани бойових дій (за наявності відповідного посвідчення або "Картки киянина"). Особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та їхні супроводжуючі (за підтверджувальними документами). Громадяни, які постраждали під час Революції Гідності (за пред’явленням посвідчення або офіційної довідки). Учасники Другої світової війни та інші особи, які мають відповідні пільги згідно з чинним законодавством.

Щоб скористатися правом на пільговий проїзд, необхідно мати при собі відповідний документ, що підтверджує статус.

Раніше ми писали, що через війну та пов’язані з нею обмеження на переміщення частина громадян не має можливості подорожувати, проте багато українців усе ж користуються міжнародними автобусними рейсами. Щоб уникнути проблем у дорозі, варто ретельно підходити до вибору перевізника.

Також ми розповідали, що метро залишається одним із найбільш комфортних видів громадського транспорту, проте його використання регламентується чіткими правилами. Відповідно до чинних норм, окремим категоріям пасажирів може бути відмовлено у проїзді.