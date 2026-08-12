Какие купюры по 2000 грн будут дороже номинала: главные признаки

Глава Нацбанка Андрей Пышный с купюрой в руках. Фото: НБУ

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Национальный банк планирует выпустить новые купюры гривны. С 4 сентября 2026 года в обращении появятся бумажные деньги номиналом 2000 грн с изображением Василия Стуса. При этом некоторые банкноты могут стоить гораздо дороже благодаря интересу коллекционеров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью президента Украинского отделения Международного общества банкнот (INBS) Виталия Гащака изданию РБК-Украина.

За какими купюрами будут охотиться коллекционеры

Сам факт выпуска нового номинала гривны значительно заинтересует бонистов как в Украине, так и за рубежом. Они будут пытаться пополнить свои коллекции необычными и редкими экземплярами. В первую очередь будут искать купюры, характеризующиеся такими признаками:

входят в первую серию АА;

имеют низкие или красивые серийные номера;

имеют ошибки, возникшие в результате печати, или дефекты;

сохранились в состоянии UNC, то есть фактически без следов использования.

"Если в обращение поступит ограниченное количество банкнот номиналом 2000 гривен со "скандальным" шрифтом и неограниченное количество банкнот номиналом 2000 гривен уже с исправленным шрифтом, коллекционеры с восторгом будут охотиться за первой банкнотой", — отметил специалист.

Фактическая номинальная стоимость купюр не изменится только из-за наличия производственного брака, сложных элементов защиты и пр. То есть купить больше товаров или выгоднее обменять на иностранную валюту не получится. Однако для коллекционеров деньги будут иметь большую ценность, а их стоимость определят исключительно аукционы.

Сколько стоят уникальные купюры гривны

Ранее мы рассказывали, за сколько украинцы пытаются продать гривневые банкноты с эксклюзивными серийными номерами, производственным браком и другими нетипичными признаками. На онлайн-аукционе Violity можно найти множество объявлений для бонистов, однако лишь небольшая часть лотов вызывает интерес коллекционеров.

Например, за 40 000 грн пользователь портала хотел продать три купюры номиналом 20, 50 и 100 гривен с одинаковыми комбинациями — 8888808. Однако желающих отдать большие деньги не нашлось. Также никто не захотел купить банкноту номиналом 1000 грн из серии АА с номером 1000000 за 40 000 грн.

Однако за купюру номиналом 1 гривна 1992 года боролись 26 пользователей, которые подняли цену до 7 126 грн. Особенность изделия — надпись "Зразок" на лицевой стороне. Такие экземпляры не выпускались в обращение, а использовались для обучения сотрудников банков и демонстрации новых выпусков.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит напечатать купюры гривны, доллара и евро. НБУ тратил около 15-20 копеек на производство одной банкноты. Стоимость долларовых купюр колеблется в диапазоне 4,1-11,3 центов, а евро — от 5 до 16 центов.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда выпустят новые купюры евро. ЕЦБ планирует принять окончательное решение относительно дизайна банкнот до конца 2026 года. А ближе к концу текущего десятилетия в обращение поступят купюры евро третьей серии.